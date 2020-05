I know this much is true: Los secretos familiares de gemelos marcados por la separación

por Luisa Mendoza

La serie llega este 10 de mayo a HBO y la plataforma HBO GO, protagonizada por Mark Ruffalo

Fotos: Especiales

El ganador el Emmy por su participación en la película The normal heart, así como su entrañable participación en Hulk, Mark Ruffalo, deja atrás el mundo de Marvel por un proyecto dramático, como productor y actor de la nueva serie I know this much is true (Sé que esto es cierto), que llega a la pantalla de HBO y HBO GO este 10 de mayo, de la mano del aclamado escritor y director Derek Cianfrance. El tres veces nominado a los Premios de la Academia, se une al reto de crear dos personajes dentro de la misma historia, ya que interpreta a los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey. Un drama que sigue la vida paralela de este par de personas que fueron separados por padecer una enfermedad mental, en una historia llena de traiciones, sacrificios y, finalmente, el perdón. La miniserie, que está compuesta por seis episodios, muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad, a principios de la década de los 90, y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos. Un periodo de tanto sufrimiento como su infancia viviendo con una madre (Melissa Leo) sometida por los maltratos de su marido, el padrastro de los chicos, y desesperada por comprender qué sucede con el menor (por cuestión de minutos) de sus hijos.

Basada en el libro escrito por Wally Lamb en 1998, el mundo que pinta Cianfrance es sombrío, triste y está lleno de secretos familiares que moldearon la existencia de los hermanos y de quienes compartieron sus vidas. El director elige usar primeros planos cerrados para demostrar la asfixia emocional de sus personajes. Una decisión estética que termina por generar una sensación similar en el espectador. Además de Ruffalo, parte del elenco está conformado por: Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Aisling Franciosi, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger y Michael Greyeyes. Asimismo, también participa la ganadora al Oscar, Rosie O´Donell, y Archie Panjabi, nominado al Emmy, una historia llena de talentos internacionales, que te mantendrán al filo de tu asiento.

