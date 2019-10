Ibrahimovic, en la órbita del Inter

El sueco Zlatan Ibrahimovic estaría de regreso al futbol europeo, luego de dos años en la MLS. El Inter de Milán lo ve como su primera opción tras la lesión de Alexis Sánchez.

El portal italiano Quotidiao señaló que Zlatan es un delantero con las características perfectas para suplir la baja sencible de Alexis, quien fue sometido a una operación por una lesión en el tobillo izquierdo.

El atacante del Galaxy militó en el cuadro nerazzurri entre 2006 y 2009. Otras dos opciones serían Mario Mandzukic y Olivier Giroud.

Durante la conferencia del jueves con el Galaxy, Ibra señaló: “Tengo un contrato hasta el 31 de diciembre, hasta entonces, no hay otra cosa, respecto mi contrato. Si me voy, tendrán menos de qué escribir, y si me quedo, tendrán más de qué escribir, vamos a ver qué pasa”.