Iglesias pueden tener más tiempo en radio y tv si moralizan al país: AMLO

Las iglesias pueden tener más tiempos en radio y televisión si tienen como objetivo moralizar al país, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López durante su conferencia matutina, donde subrayó que “si es para moralizar, en el sentido amplio y profundo del concepto, (se deben) dar facilidades (...).

El mandatario señaló que se debe buscar la forma de facilitar la libre manifestación de las ideas y no prohibir lo que pueda ayudar en el fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales”, por lo que se pronunció por dar más apertura a las iglesias que apoyen en las tareas de moralizar. En febrero pasado, pastores cristianos evangélicos pidieron a López Obrador acceso a los medios masivos de comunicación para dar a conocer su mensaje, lo que ahora parece abrir una ventana para este propósito.

En otro momento, AMLO se refirió a los manifestantes encapuchados que el jueves en la Ciudad de México, durante la marcha por los 43 estudiantes de Ayotzinapa vandalizaron y causaron daños en fachadas de edificios de gobierno, tiendas, librerías, bancos y monumentos históricos y aseguró que éstos no son anarquistas sino conservadores.

“Ayer hubieron excesos. Dicen algunos (...) que son anarquistas. El anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer. Esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene, imagínense, cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería”, señaló.

Por otra parte, aclaró que no comparecería este viernes ante el INE, que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para tratar un supuesto uso de programas sociales para promover su imagen, por lo que indicó que debido a que por salir de gira de trabajo, enviaría un escrito al organismo “si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa”. Asimismo, negó hacer uso de esos programas para su beneficio y expresó: “vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”.