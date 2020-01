Ignoran a Tribunal y realizan votación

Algunos trabajadores del Gobierno de la CDMX emitieron su voto en casillas que fueron instaladas en las alcaldías. Armando Bautista, de la planilla roja, dijo que acataría la resolución; Hugo Alonso, de la azul, alegó que el sindicato no fue notificado a tiempo

A los trabajadores del Gobierno de la Ciudad no les importó la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que canceló la elección para elegir a su líder por inconsistencias, pues ayer salieron a votar.

Desde muy temprano colocaron casillas y urnas en las sedes de las 16 alcaldías y algunos otros centros de trabajo, como hospitales capitalinos.

Incluso el comité de procesos electorales y vigilancia inició el monitoreo de las casillas instaladas.

Armando Bautista, de la planilla roja, dijo que acataría la resolución del Tribunal y acusó desde presunto desvío de recursos hasta presiones a trabajadores por parte de su oponente Hugo Alonso, de la planilla azul.

En tanto que Alonso aseguró que el sindicato no fue notificado a tiempo, por lo que los trabajadores estaban en su derecho de votar.

Integrantes del actual Comité sindical previeron que más de 100 mil empleados sindicalizados emitirían su voto.

En la casilla instalada en la Alcaldía Gustavo A. Madero se estimó que la participación de trabajadores sindicalizados fue de alrededor del 50 por ciento.

“Es muy bueno para este tipo de comicios”, indicó una de las personas encargadas de registrar a los votantes.

Por la tarde, después de realizar el conteo de sufragios, de las listas y revisión de documentos, las urnas fueron enviadas al Deportivo 18 de Marzo, donde se hará el balance preliminar de todas las boletas y actas.

Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que se respete la legalidad.

Lo anterior luego que no se respetó la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que indicó irregularidades e inconsistencias.

Y es que las elecciones se realizaron con mayor concentración en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sheinbaum dijo que debido a que los sindicalizados ignoraron la orden del Tribunal, será dicho ente, junto con el gremio, los que resolverán la situación legal.

“(Hay) autonomía. Que ellos decidan, pero también (debe haber) legalidad”, dijo ayer la mandataria durante la presentación del megasimulacro programado para el lunes 20 de enero.

Las votaciones se desarrollan sin representantes del candidato de la planilla roja, Armando Bautista, quien dijo que acataría la resolución del Tribunal tras acusar ilegalidad en el proceso, desde la convocatoria.