IGUALDAD ANIMAL

En nuestro México entendiblemente absorto por la pandemitis, pasó de noche el artero asesinato de 13 GRANDES e importantes africanos dedicados a la protección y defensa de la escasa población de Gorilas de Montaña que viven dentro del Parque Nacional Virunga, ubicado en la República Democrática del Congo. Resulta que a diferencia de la causa por la que comúnmente suelen asesinar a estos rangers, para la ocasión su muerte obedeció a que habiendo terminado su jornada del 24 de abril y en tránsito hacia su cuartel general, estos vigilantes del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza se vieron inmersos en un atentado hacia población civil que, desarmada, estaba siendo presa de los crueles miembros del genocida grupo autodenominado Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, motivo por el que intervinieron a pesar de no ser militares. Y… a tan irreparable y dolorosa pérdida humana de 12 jóvenes especialmente capacitados y de quien conducía el vehículo que los trasladaba, se suma ahora la angustia de no contar ya con su decidido compromiso a prueba de corrupción y miedo.

Y mientras aquello acontecía en una África al igual de encoviada que gran parte del Planeta, el pasado lunes 27 y desde 8 países, la Organización de la Sociedad Civil denominada Igualdad Animal emprendió una acción global a partir de una tweetstorm, teniendo como antecedente una carta a la que previamente nos sumamos casi medio millón de personas con la intención de conseguir el decidido apoyo de la ONU, y de la comunidad humana en general, para que se inicie un proceso para el cierre de los mercados húmedos en todo el mundo, evitando de esa forma futuros problemas virales como el actual, emprendimiento que además, aseguraron, podría “cambiar el rumbo de la historia para los animales”, lo que en efecto sería un hecho, máxime ahora que más allá de la protección moral y respeto ético a la vida animal no humana, quedó claro el real origen del coronavirus SARS-COV2. Es pues, al parecer de la ONG y al de infinidad de personas, tiempo exacto para promover la imperiosa necesidad sanitaria de prohibir terminantemente la operación de los Wet Markets, infames lugares totalmente insalubres. Crudelísimos mataderos sin respeto por ninguna regla o normatividad, por cierto aquí en México mayormente dedicados a los animales de granja, aunque también se cuenta con restoranes, algunos de postín, que ofrecen fauna silvestre vivita y coleando o aquella como las langostas (en el limbo normativo), que sin mínimo respeto y trato humanitario son “sacrificadas” a vista del comprador, siendo que antes y todos, fueron ejemplares hacinados en sucias “peceras” y/o en estrechas y oxidadas jaulas colocadas unas encima de otras, y como así, mezclándose o cayendo de arriba hacia abajo sus desechos orgánicos (baba, heces, orines, sangre, etc.) y por lo tanto, engendrando intercambio de toda clase de bichos patógenos que como ya quedó clarísimo, pueden transmutar en bárbaros asesinos de nuestra débil especie. Lo anterior, sin omitir las toxinas que provocan procesos de muerte sin piedad ni técnicas adecuadas, y a lo antepuesto, Igualdad Animal sumó las pérdidas económicas presentes y por venir tras la pandemia por la Covid-19, asegurando que al trabajar “incansablemente” por el bien estar (no bienestar) de los animales no humanos se protege la salud humana y la del Planeta por entero, lo que “no había sido más cierto que ahora y nunca había requerido una respuesta tan precisa” y agrego yo que inmediata, ya que el mundo, incluyendo sus océanos y nosotros mismos, estamos repletos de virus y bacterias. Se hace entonces un enérgico llamado a la ONU para que desde el poder e influencia de esa oficina se reconozca públicamente el riesgo de este comercio y consumo, y se actúe en consecuencia dentro, incluso, de su Consejo de Seguridad, partiendo de darle al delicado asunto trato de amenaza mundial, pero…

No paró ahí el esfuerzo de Igualdad animal, que desde su representación en México también promovió una iniciativa para que la matanza de animales solo se lleve a cabo en establecimientos certificados (actualmente hasta en la vil calle la emprenden) y se contemple su clandestinidad como delito. No conozco el proyecto pero lo firmo desde ¡ya!

Lástima que en rudo contraste, el senador nayarita Miguel Ángel Navarro Quintero haya propuesto legalizar la mal llamada zoofilia como vía para reducir las violaciones en las mujeres mexicanas. Intenté confirmar tamaña pendejada pero no obtuve respuesta.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com