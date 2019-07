Ilusiona a Andrés Guardado jugar en Tokio 2020

Andrés Guardado se ilusiona con la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección Mexicana. El jugador de 33 años reconoció que si se le considera para ser un refuerzo de ese combinado nacional, estará totalmente listo y disponible.

“No quiero meter presión al entrenador. No sé si vaya a ser Jaime Lozano o no, simplemente yo siempre he estado disponible para donde se me necesite y si se me necesita voy a estar dispuesto”, subrayó el capitán del Tri.