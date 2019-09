Imágenes racistas de Trudeau amenazan su camino a la reelección

La aparición de imágenes “racistas” de Justin Trudeau, en las que tiene la cara pintada de negro, está haciendo añicos el perfil progresista del primer ministro, y cuestionan seriamente sus opciones de lograr la reelección en las elecciones generales de Canadá, que se celebran dentro de sólo cinco semanas.

El miércoles, la revista estadounidense Time publicó una fotografía de 2001 en la que Trudeau, entonces un profesor de 29 años en una prestigiosa escuela privada de Vancouver, aparece disfrazado de Aladino con la piel pintada de negro.

Además, este jueves, varios medios canadienses dieron a conocer otras dos ocasiones en las que Trudeau pintó su cuerpo de negro.

Una de ellas es de cuando Trudeau era un estudiante de secundaria en Montreal. El hijo del exprimer ministro canadiense Pierre Trudeau aparece en una actuación con una peluca y pintado de negro interpretando “Day-O”, una canción popular jamaicana que popularizó Harry Belafonte a mediados del siglo XX.

En otra pequeña secuencia de video, a Trudeau se le ve con una peluca, la cara pintada de negro, gesticulando con la cara y sonriendo.

MANIOBRA POLÍTICA. Estas imágenes pueden tener un fuerte impacto político a pocas semanas para las elecciones. Como prueba, el líder del opositor Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, reconoció ayer que fue su formación quien filtró el video a la prensa, pero defendió que fue “para comprobar su veracidad”.

“AVERGONZADO”. Tras filtrar Time las primeras imágenes, las del anuario, Justin Trudeau reconoció en una conferencia de prensa de emergencia que la imagen era “racista” y que pintarse la cara de negro fue un error.

Este jueves Trudeau compareció de nuevo, tras aparecer el video, y admitió que no recuerda cuántas veces se pintó la cara de nuevo, por lo que no se atrevió a garantizar que no puedan aparecer nuevas imágenes similares.

El mandatario canadiense recalcó que “el hecho es que no entendía lo dañino que es (pintarse la cara de negro) para la gente que vive discriminación cada día”, y dijo sentirse “avergonzado”.

MÁS POLÉMICAS. Ésta no es la única polémica que rodea la moral de Trudeau. En julio de 2018 resurgió un artículo publicado en 2000 que explicaba que una periodista local denunció al entonces joven profesor por haberle hecho tocamientos. Él lo negó pero dijo haberse disculpado con la reportera.

¿Por qué es racista pintarse la cara de negro?

Desde hace décadas, en Estados Unidos y Canadá se usa el término blackface (cara negra) para describir justamente eso. Pero se usa como calificativo de algo profundamente racista, ofensivo para la gente de raza negra.

La sociedad entiende que éste es un acto que deshumaniza, denigra y estereotipa a toda la raza. La práctica es especialmente grave en EU, porque se originó hace dos siglos para imitar y reírse de los africanos ­esclavizados, en espectáculos musicales.