Imparable, la subcontratación en México

Landy Lizbeth Sánchez Peña, profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, advirtió que la subcontratación en nuestro país ha crecido de manera importante, en la última década del 2004 y el 2014, cuando el número de trabajadores que laboran en la figura de la subcontratación pasó de un millón a tres millones de personas, cifra que al compararla con el personal ocupado en establecimientos, el porcentaje pasó de 6 al 14 por ciento.

Estos porcentajes, señaló, dejan ver que el número de empleados que laboran bajo la figura de la subcontratación, en comparación con aquellos que son remunerados dependientes la cifra pasó de 9.5 trabajadores subcontratados por cada 100 remunerados dependientes a 24. Esto ocurrió, dijo, debido a que la figura de la subcontratación en nuestro país se diversificó y se expandió a lo largo de los distintos sectores de la economía mexicana. Ante este panorama, señaló, la regulación del outsourcing en nuestro país, requiere una discusión profunda que comienza por entender la realidad de esta modalidad y las vías para mejorarla.

Landy Sánchez subrayó que en la actualidad no se cuenta con datos concretos para determinar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, aunque no hay una diferencia significativa entre los salarios que pagan las empresas que subcontratan y las que no lo hacen.

Ello tiene mucho qué ver con el lugar en donde se ubican estos contratistas, y analizar quién está subcontratando, qué empresas y de qué tipo de actividad. Y la hipótesis de lo que puede estar atrás, que lo vemos parcialmente, es que esa diferencia es por el tipo de tareas que se están sacando de las empresas”.

En el marco del foro Subcontratación en México: Balance y alternativas de regulación, organizado por El Colegio de México, en su oportunidad, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), resaltó que el grave problema en el mundo laboral, es la informalidad que representa el 57 por ciento del mercado laboral, en el 43 por ciento es formal a nivel nacional, “en las ciudades grandes se empareja 50-50”.

Sin embargo, sostuvo, ese 43 por ciento, es un mundo precarizado, porque hay muchas unidades productivas formales con plantillas informales completas.

“Es decir que esas empresas, están todas con salarios por debajo de lo que pagan, y no hablo de subcontratación, estoy hablando de contratación formal,todo un esquema.

“En realidad las empresas, digamos, pagan 10 pero cotizan por 1.5 y de ese 1.5 al 10, pues tenemos que es esta fórmula salarial, perversamente imaginativa de: derechos de autor, estímulos culturales y deportivos, etcétera”.

Son, dijo, una serie de tribulaciones para no pagar el salario en este ejemplo que les ponía, situación que es muy grave, porque no sólo no está financiando al IMSS y poniendo en riesgo la calidad del servicio, sino está afectando de manera directa al trabajador en su pensión, porque en un futuro es un trabajador acostumbrado a vivir con 10, que va a recibir una pensión de 1.5, estableció.

A su vez, Graciela Bensusán, profesora de Flacso México, subrayó que se deben explorar todas las opciones y las consecuencias de la subcontratación, en el sentido de establecer claramente hacia dónde queremos ir con el empleo y hacia dónde queremos conducir las reglas de subcontratación.

En este mismo sentido, se pronunció porque la regulación del outsourcing vea por asegurar el pago adecuado a los trabajadores subcontratados, que se vea por el derecho a una bilateralidad en la negociación colectiva, cotización al seguro social con el salario real, y que se otorgue el reparto de utilidades.

Las investigadoras colaboraron en el equipo que realizó un estudio sobre el panorama actual del outsourcing en nuestro país en el cual se identificó que 74 por ciento de los establecimientos que usan la tercerización tiene subcontratado a todo el personal, incluyendo los trabajadores que se dedican a las actividades principales de la empresa. La Ley Federal del Trabajo prohíbe que todo el personal de un centro de trabajo esté subcontratado. Sin embargo, el estudio revela que en la práctica no es así.

¿QUÉ ES LA SUBCONTRATACIÓN O OUTSOURCING? La subcontratación (también conocido como outsourcing, por su término en inglés) es el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa por medio de un contrato realizado entre un trabajador y un empleador, denominado contratista o subcontratista, quien ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio para la empresa principal, dueña de la obra o faena.

VENTAJAS. La opinión a favor de la subcontratación se basa en los siguientes principios económicos:

► Permite abaratar los costos de producción

► Permite obtener mayores productos

► Reduce el número de tareas en la empresa

► Permite a la empresa dedicarse a otras tareas de mayor rentabilidad

DESVENTAJAS.

► Los trabajadores subcontratados no tienen un incentivo de lealtad hacia la empresa

► Eliminación de puestos de trabajo

► Estancamiento en la innovación por parte del suplidor externo

► Puede que el suplidor externo se convierta en competidor

► El costo ahorrado puede no ser el esperado por la empresa

► Alto costo en el cambio del suplidor en caso de que el seleccionador no sea satisfactorio