Impera la improvisación en el mundo político: Ross

[Última Parte]

Retomando la entrevista con David Ross del pasado miércoles 27 de noviembre en este mismo espacio, hago entrega de la segunda y última parte de tan interesante charla.

—David Ross y su cámara son únicos. ¿Por qué y cuál considera su mayor aportación en esta industria de la imagen?.

—Es muy difícil retratar a una persona. Casi imposible. Veámoslo en un líder. El líder constituye una dupla con sus seguidores, es decir, su brillo, su fulgor, su destello, su luz, se encuentran en los ojos de sus seguidores. Podemos decir que el líder no es sin sus seguidores, como sus seguidores no son sin su líder. Una tribu sin su líder sería un conjunto de seres inteligentes dedicados a la rapiña y a la autodestrucción.

Nosotros no estamos lejos de aquellos seres primitivos, puesto que en esencia nosotros seguimos siendo tribales, seguimos siendo ese mismo modelo de seres, no han cambiado nuestras características físicas, nuestro cerebro es el mismo, independientemente que nuestro córtex se haya enriquecido con tecnología. Seguimos necesitando al líder. El concepto se encuentra dentro de nuestra brújula biológica.

El líder siempre ha tenido la característica de imponer el orden, el respeto y el seguimiento con su sola presencia. El líder es el que mantiene fundamentalmente el orden y lo hace con su sola presencia. Mantiene un ambiente de respeto y provoca el seguimiento.

Si a ese líder lo sentamos en un banco y lo tratamos de retratar, obtendremos solamente sus características físicas. Su expresión sería la de una persona incomodada por las mismas circunstancias que le provocaría el miedo escénico y la propia incomodidad que produce el hecho de ser retratado ante la incertidumbre de cómo va a salir. Por tal razón es difícil, casi imposible retratar a una persona y sobre todo retratar a un líder mostrándose a sí mismo como tal.

Tratar de extraer de él ese carisma, esa fuerza interior, ese magnetismo y ese poderío que lo convierten en un líder, podría ser tarea no sólo vana sino profundamente incomodatoria. Con esa situación me enfrenté en los albores de mi trabajo profesional hace más de 50 años y entonces, como todo en la vida sucede por diferentes circunstancias, tuve la oportunidad de entrar en contacto con la ciencia más antigua que existe en el mundo: La digitopuntura. La introducción de esta metodología al campo de la fotografía, considero, y empleando las palabras de una de las más prominentes científicas mexicanas, la doctora Clara Gorodezki, principal colaboradora del premio Nobel de Medicina Jean Dousset, quien dijo : “La aplicación de este método en la fotografía es único en la historia”.

—¿Cómo David Ross logra captar la personalidad real de un personaje y expresarla en una imagen?.

—A través de esta ciencia ancestral del Oriente, en la que me he adentrado y tenido extraordinarios maestros asiáticos, pude aprender los lineamientos que me permiten acoplar los estados de ánimo y sus respuestas neuronales a través del sistema neuroendócrino que rige los “neurotransmisores”, con los que se crea un clima interno de bienestar para que el retratado exprese con sus músculos faciales lo mejor de su esencia humana. Esto lo logro únicamente con la presión suave de mis dedos sobre puntos de los meridianos de la energía, en brazos y espalda superior de mis retratados. Una vez que la persona a retratar ha pasado por este proceso que lleva apenas unos minutos, se encuentra listo para mostrarse a sí mismo en su momento más inspirador.

—¿Qué sigue en el camino de David Ross?

—Dejar un Legado. He empezado a dejarles mis conocimientos a fotógrafos. El requisito es que sean fotógrafos consumados. No personas que saben tan sólo algo de iluminación, un poco de exposición y bastante más de Photoshop con el que tratan de favorecer a las personas con bastantes trucos que tiene el sistema, pero que terminan siempre por proyectar falsedades fácilmente detectables en las personas y que producen el rechazo del espectador.

Mi propósito es dejar una escuela en la que los buenos fotógrafos, serán mejores. Sobre todo, en el ambiente político habrá una depuración en donde aquellos que no saben, no podrán hacer este trabajo y aquellos que se “improvisen” o falseen la realidad con los adelantos de la computación, serán desechados. He sido siempre enemigo de la improvisación. En el medio político se da mucho eso de que “repentinamente” se producen estrategas, investigadores, publicistas y hasta “fotógrafos políticos”.