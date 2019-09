Importante que baje inflación, pero también que haya crecimiento: AMLO

El Ejecutivo federal afirmó que en su gobierno se observó un incremento a las percepciones de los trabajadores como no se hacía en los últimos 36 años e insistió en que actualmente se tiene la inflación más baja de los últimos tres años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la tasa de inflación de 2.99 por ciento anual en la primera quincena de septiembre, la más baja en los últimos tres años, pues consideró que refleja un menor deterioro al ingreso de los trabajadores y de todos los consumidores.

Dijo que es importante que baje la inflación pero también que haya crecimiento económico; si la inflación es baja, rinde más el ingreso de los trabajadores, porque si bien se puede destinar mucho presupuesto al desarrollo social, con una inflación alta no se podrán mejorar las condiciones de vida de la población, expuso.

Mantener una inflación estable, baja, es bueno para el país. “Yo lo celebro”, anotó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde recordó que en administraciones anteriores se tenía el “mito” de que aumentar los salarios era inflacionario.

“Engañaron durante mucho tiempo, fue una excusa para afectar el poder adquisitivo, el poder de compra de los consumidores, del pueblo, de la gente”, anotó al indicar que si se decidiera aumentar al doble el salario, sí podría tener un efecto inflacionario.

“Pero una recuperación paulatina, gradual de la pérdida de salario no produce inflación. Además, hay otros elementos importantes de control de inflación como el que no aumenten los energéticos, las gasolinas, el gas, el diésel; eso ayuda a mantener equilibrios y que no haya inflación”, subrayó.

Sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) creado en 1990 bajo la administración de Ernesto Zedillo, López Obrador observó que este mecanismo sólo sirvió para convertir deudas privadas de banqueros y empresarios en deuda pública.

“Desde luego que tuvo que ver con (Carlos) Salinas (de Gortari) pero el Fobaproa lo aplicó Ernesto Zedillo –ya estoy defendiendo a Salinas-. Lo cierto que fue en el gobierno de Zedillo que se toma decisión de convertir deudas privadas de banqueros y de empresarios en deuda pública”, refirió.

Recordó que en principio se dijo que el rescate costaría 180 mil millones de pesos “y terminó constándonos hasta ahora cerca de dos billones de pesos (…) porque cuando se lleva a cabo la operación de traslado de las cuentas privadas al público se cometen muchos abusos –todavía- y actos de corrupción".

Entonces, abundó, aprueba PRI y PAN el Fobaproa, el 12 de diciembre de 1998, “y a partir de ahí, en efecto, se empiezan a pagar intereses y cada año, desde entonces … en promedio se paga 40 mil millones de pesos cada año solo de interés, más la deuda que sigue siendo la misma y debe andar entre 600 y 800 mil millones de pesos”.

En este marco, insistió que se debe procurar que nunca más se apruebe un Fobaproa y confió en que se logre con reestructuraciones o negociación lograr baje “esa carga que nos dejaron. Esos son los saldos de la política neoliberal, todo fue pérdida y cargarles la deuda a los ciudadanos porque se tiene que pagar del presupuesto público”, puntualizó.

