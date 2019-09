Inadmisible, bloqueo a la Cámara de Diputados : PRI, PRD y MC

Los coordinadores parlamentarios del PRI, René Juárez Cisneros; PRD, Verónica Juárez Piña, y Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, calificaron de inadmisible el bloqueo que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el recinto legislativo.

El coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, insistió en que es inaceptable que se den este tipo de bloqueos, pues la CNTE ha sido testigo de la disposición al diálogo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

Comentó que, incluso, el tema educativo no se está abordando en comisiones, “y me parece que nosotros no estamos en condiciones de aceptar ninguna presión ni chantaje de ninguna naturaleza.

“¿Qué quieren?, pues quién sabe, a lo mejor van a querer también dirigir la Secretaría de Educación Pública, lo que sí sé es qué queremos nosotros, queremos trabajar y bajo presión y chantaje no vamos a legislar, bajo presión de nadie”, expresó el priista.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, consideró lamentable la situación “y más porque la Cámara de Diputados ha estado abierta para el diálogo, hemos estado recibiendo distintas propuestas, y nos preocupa que un grupo que no representa a todos los profesores y profesoras de México, pueda meter en jaque”.

En entrevista por separado, la legisladora comentó que ante todo debe de estar el interés superior de los niños y poderles garantizar el derecho que tienen a la educación.

Reiteró que el PRD está a favor del diálogo; sin embargo, no están de acuerdo con que se violenten los trabajos de la Cámara de Diputados de esa manera.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo coincidió en que es inadmisible el bloqueo, pues constituye una violación del derecho de libre tránsito y una actuación que sobrepasa la legítima manifestación pacífica.

Dejó en claro que los diputados federales no aceptarán presiones al momento de legislar las leyes secundarias de la reforma educativa, porque, además, los integrantes de la CNTE ya han sido recibidos en el mecanismo conocido como Parlamento Abierto, y el Presidente también ya dialogó con ellos.

En tanto, la presidencia de la Mesa Directiva informó que con fundamento en el Artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, la sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.