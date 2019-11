INAH abordará en coloquio la defensa de Tenochtitlan

Hablar de la defensa de Tenochtitlan, de la disolución del imperio mexica a partir de alianzas y de la historia Mesoamericana desde las fuentes indígenas, son las intenciones que se analizarán en el Primer Coloquio sobre La visión de antropológica de la conquista del Cemanáhuac a realizarse los días 13, 14 y 15 de noviembre, de 9:30 a 18:00 horas, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología.

“Presenté un proyecto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se llamó defensa de Tenochtitlan, que era quitar la idea de la visión de los vencidos, de no vernos derrotados, de no sentirnos conquistados. El otro elemento fue la disolución del Cemanáhuac, no la conquista, es decir, cómo se disolvió el imperio mexica a través de alianzas”, señala en entrevista Eduardo Corona Sánchez, etnohistoriador y organizador del coloquio.

El evento interdisciplinario reunirá a más de 30 expertos entre arqueólogos, historiadores, antropólogos y lingüistas quienes ofrecerán ponencias dirigidas el público en general.

Por ejemplo, Óscar Torres Montúfar, del Centro INAH Veracruz, ofrecerá la conferencia ¿Mineral estratégico? Objetos con y de oro de los mexicas en vísperas de la Conquista; Adrián Martínez Meza, antropólogo físico, dará a conocer los estudios que hizo a los restos óseos de españoles hallados en Veracruz; Johanna Broda, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hablará del culto del estado mexica, cosmovisión y ciencia en Mesoamérica; y Raúl Barrera compartirá los resultados del Proyecto Arqueología Urbana.

El coloquio estará planteado en tres ejes, uno por día: El Totonacapan ante las acciones de la empresa Mercantil Hispana, La contrastación de las sociedades del área Puebla Tlaxcala con la armada cortesiana y La formación social Mexica a la llegada de los españoles.

La ceremonia inaugural estará a cargo de Paloma Bonfil a las 9:45 horas y en seguida habrá una introducción de las ponencias a cargo de Eduardo Corona Sánchez. Las jornadas del coloquio iniciará con las charlas: Las poblaciones prehispánicas en la costa central de Veracruz a principios del Siglo XVI, Cuetlachtlan, condiciones políticas en la Costa del Golfo previas a la Conquista de México y Quiahuiztlan: Lugar de petición de lluvias. Una retrospectiva desde la arqueología y la historia.

En palabras de Corona Sánchez, algunas preguntas que el coloquio buscará responder serán: ¿por qué Cortés define una presencia colonial mercantilista?, ¿cuál es el desarrollo de las sociedades mesoamericanas?, ¿cómo era la región totonaca cuando llegó Cortés?, ¿qué era Cholula y por qué hubo una masacre? y ¿por qué se dieron las alianzas?

“Cholula era un centro político de importancia religiosa y mercantil, era el centro de articulación de la Costa del Golfo y la Costa del Pacífico. Es decir, hay contestaciones que no sólo se explican por un terror, hay una política que no es necesariamente de Cortés, con el coloquio queremos mostrar qué era Mesoamérica desde la antropología”, comenta.

Las ponencias también tendrán un enfoque de analizar las fuentes propias a través de los códices.

“Hay códices veracruzanos como el Misantla, están los códices tlaxcaltecas, existe el Códice de Huejotzingo, las historias de los Acolhuas de Texcoco, los códices de la Cuenca de México como el de Tepexpan. La dificultad es saberlos leer y estudiarlos. El otro punto del coloquio es que en Mesoamérica hubo una conciencia histórica de su realidad, una historiografía, una manera de hacer la historia propia y los códices son la expresión de ello”, destaca.

Corona Sánchez enfatiza que esa historia es la que debe recuperarse. “Está bien darle el papel del relato a Hernán Cortés, pero en Mesoamérica existió una historiografía, en todas las provincias por donde pasó Cortés tenemos mucha más historia”.

El etnohistoriador señala que no le quita méritos a los relatos de Cortés o Bernal Díaz del Castillo pero que este año y los siguientes dos es importante manejar la historia en términos de los hechos.

“Si hace 500 años llegaron los españoles a Veracruz, Puebla, Tlaxcala y México analicemos desde esos sitios. Si el otro año recordaremos la confrontación con los mexicas abordemos eso. Si en 2021 hablaremos sobre la defensa de Tenochtitlán más que la Conquista, analicémoslo pero desde la visión nuestra, la de mesoamericana”, indica.

El organizador del coloquio expresa que es valioso ver cómo los españoles trataron –por medio de crónicas– sus intereses por buscar méritos y obtener dividendos en la empresa mercantil de la que formaron parte, pero igualmente es valioso las evidencias e históricas locales.

“Por eso en el coloquio se reunirán varias disciplinas. Los antropólogos que analizaron los entierros de la Villa Rica nos pueden decir cómo eran los españoles, los arqueólogos nos pueden explicar a partir de los vestigios qué pasó en Cholula y el etnohistoriador contrastará el dato de Cortés con los códices y otras fuentes. De esa manera, con datos concretos podremos quitar muchos mitos”, indica.