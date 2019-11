Incluyen el sexting la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

El concepto de violencia digital o sexting fue incluido en el artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se establece a esa conducta como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de actos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres.

La iniciativa, presentada por diputadas de todos los partidos que integran la Comisión de Igualdad de Género, fue aprobada con 400 votos a favor, la misma cantidad de legisladores presentes en el pleno camaral.

La priista Cinthya López Castro subió a tribuna para dedicar su voto a favor de la aprobación del dictamen, y lo hizo porque conoció el caso de Paulina, una adolescente de 13 años que llegó a enviar fotos que le pedía un compañero de su escuela. Las imágenes eran de ella desnuda. La chica compartió en reuniones con algunas legisladoras que aceptó las peticiones por jugar, por desinformación. Tras el paso del tiempo, la joven se dio cuenta que estaba inmersa en una red de prostitución, que todas las fotos que se enviaron estaban en internet y ella era parte de esta red.

“Cuando a mí me pasó, yo me quería morir, yo quería estar escondida, debajo de la cama, no quería salir, tenía mucho miedo”, fueron palabras vertidas, entre lágrimas, a las diputadas, dijo López Castro.

“Esto es lo que se le llama violencia sexual digital”, agregó al priista.

Dio las gracias por el consenso alcanzado en todos los grupos parlamentarios, de las diputadas y diputados de todos los partidos políticos, además felicitó a Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Género, por esta iniciativa, porque con esto se le está cambiando la vida a muchas mujeres.

La aprobación para incluir la violencia digital en la citada ley general se dio en el marco del Día Internacional para la Eliminación de Violencia hacia la Mujer.

Para Lorena Villavicencio, legisladora por Morena, hoy como nunca el cuerpo de las mujeres y las niñas es un territorio de guerra.

“El abuso, la violación y el asesinato, sus grandes manifestaciones. El enojo y la transgresión que hemos visto en las manifestaciones son una manera no solo de visibilizar el agravio, sino de interpelar al Estado, emplazándolo a que actúe ¡Ya!

Sobre esto lanzó algunas preguntas: “¿Cuántos programas están dirigidos a las mujeres indígenas y campesinas para lograr su autonomía? ¿Qué políticas impulsaremos para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres? ¿Cuándo se reconocerá el derecho al cuidado, al tiempo propio y la igualdad salarial? ¿Cuáles son nuestras propuestas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia?”

Por ello hizo un llamado a hacer un pacto entre todas las diputadas, donde “respetando nuestras diferencias, nos reconozcamos y trabajemos juntas por todas las mujeres.”

El documento aprobado fue turnado al Senado para su análisis y discusión.

