Incrementa número de intubados por COVID-19 en la CDMX

Claudia Sheinbaum, informó que en los hospitales de la Ciudad de México, públicos y privados,el numero de intubados por covid-19 o sospecha de contagio es de 265. Dijo también que se han registrado 49 fallecimientos por el coronavirus en la capital del país.

Los casos son de enfermos confirmados y sospechosos.

Mediante un video difundido en redes sociales, la mandataria explicó que las personas intubadas por la gravedad de la enfermedad pasaron de 128 a las 265 en 10 días.

Advirtió que la evolución de la pandemia podría lograr que los casos que crecen exponencialmente aumenten en horas, lo que hasta ahora han hecho en días. “Que el número de hospitalizados no crezca exponencialmente depende hoy que nos quedemos en casa y de la sana distancia”, mencionó.

Aunque han rehusado implementar medidas para evitar las concentraciones para inhibir los contagios por el nuevo coronavirus, Sheinbaum reconoció que persisten las compras en familia o acuden a reuniones masivas para realizar festejos.

Señaló que a pesar de ser personas jóvenes o asintomáticas, ponen en riesgo a grupos vulnerables, aunque no lo sepan, por lo que pidió que no hagan actividades en el exterior, de no ser necesario.

Y tras críticas porque sus programas de apoyo ante la crisis económica se han basado en microcréditos y reparto de dinero en apoyos sociales, indicó que: “Las medidas que tomamos tienen un sustento científico, no político, en el Gobierno tenemos una gran tarea, pero la ciudadanía también tiene una gran tarea”.