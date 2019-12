Incumplida, promesa de devolver la seguridad: Observatorio Ciudadano; “la 4T quedó a deber”

A dos días de que termine el año, el primero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es fácil adivinar que 2019 será recordado por la mayor tasa de homicidios dolosos. La violencia durante estos 12 meses cobró la vida de 28 mil 756 personas, más que en el mismo periodo de 2018, cuando se registraron 28 mil 128 muertos.

De acuerdo a un análisis del Observatorio Nacional Ciudadano sobre la seguridad de los mexicanos, “mucho se ha quedado a deber en lo que va de la administración de la Cuarta Transformación”.

Pese al discurso de que todos los días se trabaja para combatir la inseguridad, recalca el Observatorio Ciudadano, lo cierto es que la violencia no para e incluso es de criticar las contradiccciones dentro del propio equipo de gobierno de la 4T.

“Por una parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, da unas cifras y el presidente López Obrador, otras”, se han contradicho en cuanto a la promesa de retorno a la paz. Durazo afirma que la seguridad se recuperará al final del sexenio, mientras el jefe del Ejecutivo dice que esto pasará dentro de un año, es decir, por ahí de octubre 2020, se advierte en el análisis.

De acuerdo con este organismo de la sociedad civil, sobre la incidencia delictiva se concluye que, a más de 11 meses de trabajo de la actual administración, se carece de resultados tangibles de la política de seguridad implementada.

“El Gobierno Federal ha dado un conjunto de declaraciones que no especifica de qué manera las acciones, programas, cambios legales e institucionales van a producir los efectos esperados; tampoco se ofrecen a la población indicadores precisos para saber los resultados de esas transformaciones”.

Con respecto a la incidencia de homicidios, afirma que sí hubo una inflexión de estos, pero ésta no implica que el homicidio esté disminuyendo, simplemente que los niveles de crecimiento son menores que los que se habían venido consumando y esto sucedió hacia el final de la administración pasada, por lo que éste no puede considerarse como efecto del presente gobierno federal, aclara el Obervatorio Nacional Ciudadano.

“Cabe destacar que tenemos que 2019 es el año con la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo, desde que estos se registran en México”.

En el reporte se asienta que Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo en un solo día 31 víctimas mortales. Cabe destacar que cuando AMLO celebraba su primer año de Gobierno se registraron 127 asesinatos. Destacan 21 en Coahuila; Estado de México, 14; Guanajuato, 10; Oaxaca, 10, y Baja California, 9.