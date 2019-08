Indagatoria por atentado en bar de Veracruz avanza con mucho cuidado: Gertz Manero

Las investigaciones sobre el atentado a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, donde perdieron la vida al menos 29 personas van “con mucho cuidado”, pero aún no hay datos exactos sobre esas indagatorias para dar con los responsables, afirmó el Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Sobre la acusación que hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García quien señaló a Ricardo Romero Villegas, alias La Loca como el presunto responsable de este ataque, Gertz Manero aseguró que no hay datos exactos y se prosigue con las investigaciones. (Alejandro Páez)

“Estamos adelantando con la investigación, hasta el momento no puedo darles un dato exacto. Tengo que ser muy cuidadoso, todos están trabajando allá, está el ministerio público, están los peritos, están los policías, es una investigación que se tiene que hacer con mucho cuidado porque si no se puede desvirtuar.

“Todavía estamos en investigación, es una zona muy complicada, es una tensión muy grande, hay responsabilidades de personas del estado, de la federación”, sostuvo

Entrevistado en el marco de la Plenaria de Senadores de Morena, Gertz Manero recalcó que se han intensificado las investigaciones pero recordó que se trata de “una zona muy complicada” por lo cual se debe actuar con mucho cuidado.

“Cada vez que tenemos una información, inmediatamente la ponemos a consideración de ustedes, cada vez de que hay un dato serio, fundado, claro y preciso, inmediatamente lo ponemos a disposición de ustedes, inmediatamente, no quiero dar una información que después se vaya a desvirtuar”, aseveró

Recalcó que la Fiscalía a su cargo recurre a las autoridades de todos los niveles para recopilar información cuando la requiere, pues se hará todo lo necesario para localizar a los responsables de esta masacre.

--Hay coordinación con la Fiscalía estatal de Veracruz?

-- Cuando se necesita obtener información de cualquier autoridad, la exigimos y la tiene que cumplir.

Sobre la posibilidad de que se llame al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler para esclarecer los señalamientos del gobernador de Veracruz de que brinda protección al cartel de “la Loca”, Gertz Manero aseguró que se hará todo lo que sea necesario para esclarecer ese atentado.

“Vamos a hacer todo lo que sea necesario”, dijo

TODOS CONSIGNADOS Gertz Manero aseguró que todos los casos relevantes en materia de corrupción relacionados con las pasadas administraciones han sido judicializados y los presuntos responsables sujetos a proceso y los que lograron evadir la acción de la justicia es porque fueron avisados y escaparon del país.

“Todos sin excepción han sido consignados, todos los asuntos que eran una especie de símbolo de la impunidad de este país, todos han sido consignados, quienes están libres es porque no están en el país, es porque fueron avisados antes de que los pudiéramos agarrar, pero el resto sus cómplices, los copartícipes en todos los casos, todos están judicializados”, indicó