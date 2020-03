INE establece metodología para examen de aspirantes

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, subrayó que el Comité Técnico de Evaluación no tendrá ningún tipo de contacto con los aspirantes.

El Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), estableció ya la metodología que aplicará para determinar quiénes de los candidatos propuestos estarán en la final del proceso de selección.

Al dar a conocer los términos en que serán evaluados los contendientes,

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, comunicó que la lista definitiva de los aspirantes que presentarán el examen se conocerá el próximo 10 de marzo.

Asimismo, refirió que se solicitará autorización para que los más de 380 participantes hagan su examen el día 11 de marzo en el Pleno de San Lázaro.

Mario Delgado señaló que el día del examen los aspirantes a presentar la prueba no podrán ingresar al Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, libros ni cualquier otro dispositivo electrónico, toda vez que los miembros del Comité Técnico supervisarán con monitoreo especial que ninguno de los participantes “copie” a los demás candidatos.

El presidente de la Jucopo indicó también que el criterio que se aplicara para reducir el número de aspirantes será el de eliminar a la mitad del total de aspirantes, eligiendo a los que saquen la mejor calificación en la prueba, con el objetivo de cerrar en 60 el número de aspirantes que pasarán a la fase de entrevistas.

Una vez en esta etapa, la decisión estará en manos del Comité Técnico de Evaluación.

Mario Delgado también aclaró que a pesar de que prometió “máxima publicidad” y transmisión en vivo de las 60 entrevistas de los aspirantes al INE, éstas no se divulgarán, quedarán grabadas y no se harán públicas hasta que hayan concluido, esto, con el objetivo de que no se registren desventajas entre quienes sean entrevistados en primera instancia y los siguientes contendientes.

El legislador subrayó que el Comité Técnico de Evaluación no tendrá ningún tipo de contacto con los aspirantes, representantes de partidos ni medios de comunicación, por lo que cualquier resultado se comunicará en comunicados de prensa.