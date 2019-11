Inegi revisa a la baja crecimiento de México en el tercer trimestre

El producto interno bruto (PIB) de México tuvo un crecimiento nulo del 0 % en el tercer trimestre de 2019 en comparación con el trimestre anterior, según cifras ajustadas por estacionalidad y divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Este resultado definitivo del PIB supone una disminución de 0,1 puntos porcentuales frente al dato preliminar publicado el 30 de octubre, cuando se estableció que la economía había crecido un débil 0,1 %.



En el segundo trimestre del año, México tuvo un crecimiento económico nulo, del 0 %, en comparación con el primero -cuando el PIB se contrajo un 0,2 % frente al último trimestre del año anterior-, lo que llevó al Gobierno a admitir que el país atraviesa una desaceleración económica, al borde de la recesión.



En el tercer trimestre, las actividades primarias avanzaron un 3,3 %, las terciarias crecieron un 0,1 % y las secundarias bajaron un 0,1 % frente al periodo abril-junio y de acuerdo con cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), señaló el organismo en un comunicado.



En cifras originales, el PIB bajó un 0,3 % en el tercer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que el acumulado a nueve meses del presente año confirma un estancamiento de la economía, con un crecimiento nulo del 0 %.



En comparación con el mismo periodo del año anterior, el estancamiento del PIB en el tercer trimestre se debió a la caída del sector secundario (-1,4 %), contrarrestada parcialmente por el alza del sector primario (5,4 %) y del terciario (0,1 %).



El Inegi también dio a conocer este lunes el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de septiembre, que reflejó un alza del 0,3 % frente al mes anterior, en cifras desestacionalizadas.



No obstante, si se compara el desempeño de la economía de septiembre frente al mismo mes del año anterior, el alza es de apenas 0,1 %, en datos originales.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo a lo largo del año en muchas ocasiones que la economía del país crecería un 2 % este año y un 4 % en promedio anual durante su mandato, que concluiría en 2024.



No obstante, en los últimos tiempos cambió el discurso y explicó que si bien la economía no está creciendo este año al ritmo esperado, se está logrando un mayor desarrollo y distribución de la riqueza.



A lo largo del año, la mayoría de analistas han reducido las perspectivas económicas para México y actualmente sitúan el crecimiento para 2019 en alrededor del 0,5 %.



El Gobierno mexicano anunció el pasado 30 de julio un plan para movilizar 485.000 millones de pesos (25.400 millones de dólares) para apoyar la economía e incentivar el consumo, una decisión que fue bien vista por buena parte del empresariado.



Y el pasado 24 de octubre, el Ejecutivo anunció que avanzaba la convocatoria de 873 licitaciones por un importe de unos 460 millones de dólares para apoyar la economía del país