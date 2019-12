Inés Parra, una de las legisladoras incómodas en Morena

Admite que incomoda a algunos legisladores tanto de su bancada como de la oposición. “Se acabó el ‘intermediarismo o moches’ de los diputados con los gobiernos municipales y estatales, pero hay algunos que no lo entienden, no quieren seguir las indicaciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, dice.

En el municipio de Ajalpan, Puebla, la organización de las labores de los pobladores es muy clara: mujeres en la cocina y hombres en el campo. Inés Parra Juárez se desvió de ese camino de los usos y costumbres, porque desde los 13 años decidió que lo suyo era ir a las comunidades más apartadas de la sierra poblana llevando mensajes políticos junto con su padre, que se afilió a partidos de izquierda hace más de tres décadas, cuando la adolescente Parra recién había ingresado en la secundaria.

Poco más de cinco lustros después, Inés Parra Juárez —de profesión maestra— ocupa una curul de la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados. Es un adalid de la Cuarta Transformación. “Primero, debemos actuar bajo la bandera de la cero corrupción”, enfatiza.

Se le ha seguido su labor como congresista federal. En una entrevista realizada en su oficina en el primer piso del Edificio A del Palacio Legislativo, luego de terminar una ardua discusión con su compañero de bancada Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura, Inés Juárez advierte: “Se acabó el ‘intermediarismo o moches’ de los diputados con los gobiernos municipales y estatales, pero hay algunos que no lo entienden, no quieren seguir las indicaciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es muy claro que llegaron a la Cámara para gestionar intereses propios, pero no lo voy a permitir, voy a señalar a quien lo intente”.

El exactor de Televisa ha sido señalado por su correligionaria Inés Parra como el promotor de cinco mil 960 proyectos a los que él mismo y diputados de PRD, PRI y MC, principalmente, palomearon al momento de elaborar el presupuesto de 2019.

Mayer ha tratado de silenciar a la legisladora poblana con una serie de medidas que no le han surtido efecto, porque Parra Juárez es una de las legisladoras que gozan de la mayor confianza del inquilino de Palacio Nacional, con quien desde la precandidatura presidencial caminaron diversos municipios de Puebla, entre ellos Ajalpan.

Inés Parra se ganó la candidatura a la diputación, primero porque se convenció a sí misma, y luego a sus vecinos, de que con López Obrador puede haber atención a las poblaciones vulnerables.

“Cuando comencé en los mítines —antes de conocer a nuestro actual Presidente—, junto con mi padre, un maestro me dijo: ‘No huyas del metate’. Las mujeres estábamos para la cocina. Y qué iba a hacer yo metida ahí. Hoy creo que desde aquí en la Cámara podemos hacer mucho más”.

—¿Por ejemplo?

“Por ejemplo, esto de trabajar por la transparencia de los recursos, de ir en la línea que nos ha pedido el Presidente: trabajar por la Cuarta Transformación del país, y si para logarlo hay que señalar a los compañeros diputados que quieren o intentan obtener algún tipo de beneficios con una forma de intermediarismo fifí, pues no se los vamos a permitir”, puntualiza la legisladora, quien se licenció en administración educativa y pertenece a las comisiones de Cultura y Cinematografía, Pueblos Indígenas y a la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la que funge como secretaria.

El terreno del combate de la diputada morenista contra la corrupción no sólo se circunscribe a vigilar lo que hacen los diputados de la 4T. Esta semana volvió a abrir por “la imposición de David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en San Lázaro, quien también desempeñó el cargo de auditor superior estatal de Puebla, donde el congreso ya externó el interés de llamarlo a cuentas por haber evitado o llevado a cabo auditorías en las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Galid Fayad.

Parra Huerta, de 41 años, se dice franca y honesta, por lo que admite que incomoda a algunos legisladores tanto de su bancada como de la oposición.

“Si desde la trinchera en la que estoy no hago nada, pues entonces cómo le hago”, indicó.