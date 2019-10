Inevitable, elevar la edad de retiro en el país: subgobernador de Banxico

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, señaló que debido a que el monto de las pensiones está en función del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral, no aumentar la edad de retiro sólo iría en detrimento del monto que recibirían los trabajadores en el futuro.

A través de su cuenta de ­Twitter, dijo que ante la situación económica, fiscal y demográfica que se atraviesa, será prácticamente inevitable aumentar la edad de retiro en el país.

Argumentó que las mujeres cotizan durante menos semanas, tienen menores ingresos y una mayor esperanza de vida, por lo que sus ingresos acumulados suelen ser menores y deberán ser utilizados en periodos más largos.

Por ello, expuso, si bien no aumentar la edad de retiro (o incluso disminuirla) parecería una alternativa favorable para los trabajadores, esto a la larga podría terminar perjudicándolos.

En ese sentido, consideró necesario poner en la mesa de la discusión el aumento en la edad de retiro de los trabajadores mexicanos, lo cual refirió “no se contrapone con otras medidas que son sin duda necesarias”

Lo anterior, añadió, incluye revisar el tema de las comisiones que se cobran por la administración de los recursos para el retiro y el monto de las contribuciones para la seguridad social.

La víspera, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, consideró que la decisión de incrementar la edad de retiro debe darse entre el gobierno, las empresas y los trabajadores.

“No vamos a llegar a una solución sobre eso (incrementar la edad de retiro) si no la construimos entre todos, eso quiere decir que vamos a tener que trabajar con los fondos de pensiones, los trabajadores y organismos empresariales”, afirmó tras participar en la Convención Nacional de Afores.

En su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López sostuvo al respecto: “No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea Presidente no va a modificarse la edad”.