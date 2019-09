Inicia Instituto Rosario Castellanos operaciones con 8 mil estudiantes

Alrededor de 8 mil estudiantes iniciaron ayer clases en el Instituto Rosario Castellanos, creado para dar cabida a los estudiantes que no encontraron lugar en otras universidades. La nueva institución tiene planteles ubicados en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la bienvenida a los alumnos de primer ingreso en el plantel ubicado en Avenida José Loreto Fabela, esquina Avenida 506, en la Colonia San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero.

“Por eso el día de hoy más que solamente la apertura de una universidad estamos haciendo explícito, estamos haciendo realidad pues un gran sueño de todos los que luchamos durante muchos años, que es abrir la puerta del derecho de la educación a los jóvenes de la Ciudad de México y, por eso, realmente me siento sumamente orgullosa porque llegar a un puesto de elección pues es, precisamente eso para nosotros, utilizar los recursos públicos para abrir la puerta de los derechos y hoy estamos abriendo una nueva universidad”, dijo la mandataria local.

Y agregó “Nacemos con la compañía de la UNAM, del Poli, de la Universidad Autónoma Metropolitana; es una nueva universidad, es una universidad de calidad”.

Sheinbaum anunció este instituto como uno de sus grandes proyectos para no excluir a jóvenes que no aprueben los exámenes de instituciones como la UNAM, el IPN o la UAM.

Para su ingreso, los jóvenes no realizaron ningún tipo de examen de admisión, únicamente se inscribieron en línea y realizaron un curso propedéutico.

Por su parte el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, dio a conocer que para la apertura del plantel en esta demarcación se requirió una inversión de 92 millones 595 mil pesos, la cual fue cubierta con recursos de la propia alcaldía.

“Aún nos falta la construcción de dos casetas de vigilancia, parte del estacionamiento y su iluminación, suministro y colocación de dos módulos de elevadores para los edificios C y D, rehabilitación de un espacio para bodega y conexión de una subestación eléctrica que ya estamos realizando”