Inicia Materia abierta, ciclo de conferencias sobre arte contemporáneo

La primera edición del programa Materia abierta presentará seis conferencias magistrales impartidas por Vaginal Davis, Susana Vargas, Macarena Gómez-Barris, Ramon Amaro, Yásnaya Aguilar, Gean Moreno y Ernesto Oroza; quienes reflexionarán en torno al arte contemporáneo y la tecnología en la Casa Universitaria del Libro (CASUL) y Casa del Lago UNAM.

Las ponencias forman parte del programa de verano abierto al público. “Es un espacio para reflexionar sobre la ética del presente y el futuro; para pensar en el impacto que tienen los poderes dominantes en la producción cultural nacional e internacional y tratar de favorecer formas de conocimientos marginal”, señaló Federico Pérez Villoro, director del programa.

Esta edición fue curada por Natalia Zuluaga quien, al reconocer una crisis contemporánea de la imaginación crítica, busca reactivar el Novo Pan Klub fundado por Xul Solar en Argentina de 1939. “Era un espacio informal donde Xul invitaba a personas de diferentes disciplinas, amigos y amigas, a pensar sobre posibles utopías y sobre lo que pasaba en el mundo en esos años”

México está en un momento muy importante en términos políticos, explicó. “Estamos en una reconfiguración política donde tratamos de descubrir su significado, alcances e implicaciones. Creemos que es un momento importante en el país para generar reflexiones en este sentido y proponer un formato de aprendizaje distinto en torno a estos temas”.

Cinthya García Leyva, coordinadora de contenidos del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología, agregó que Materia abierta busca entender las dinámicas educativas más allá de enfoque tradicional de la academia para generar otro tipo de divulgación, comunidad y, a su vez, promover diversos formatos educativos.

Ayer, Vaginal Davis con la ponencia Sassafras, Cypress & Indigo –Black Screen Images and the (e)motive Notion of Freakiness en la que abordó cuestiones de género a través del arte, comenzó con la serie de conferencias abiertas al público, las cuales continuarán los martes 13 y 20 de agosto CASUL y los jueves 8, 15 y 22 en Casa de Lago UNAM.