Inician fiestas patrias con Steve Aoki en la Feria de Zacatecas

La fecha estaba marcada en el calendario, todo pintaba para convertirse en una de las mejores noches del estado. Filas enormes recorrían las inmediaciones del Multiforo, cientos de personas en su mayoría jóvenes, formados desde el mediodía esperando poder ingresar y tener el mejor lugar para disfrutar del número principal de la Feria Nacional de Zacatecas 2019.

Todo se encontraba listo y a las 19:00 horas se abrieron las puertas haciendo que miles y miles de jóvenes corrieran como el que más para poder llegar al frente del escenario. Gotas de sudor se veían en las caras emocionadas de los fans que llenaban el recinto con playeras, diademas y pulseras fluorescentes muy distintivas de los conciertos de electrónica. La hora se acercaba y los gritos y chiflidos se hacían más fuertes cuando por fin a las ocho y media de la noche se apagaron las luces para después iluminar a la Dj sinaloense Mariana Bo.

Vistiendo un short de mezclilla, top y gorra negra, Mariana Bo salió al escenario con una mezcla de música electrónica con algunos temas reconocidos de rock, reguetón y rap, que fueron la antesala perfecta para subir el ánimo a la espera del aclamado Aoki, dejando en claro una vez más que las mujeres también dominan la escena musical de la electrónica nacional.

En punto de las 22 horas por fin apareció ante el público zacatecano Steve Aoki confirmando porque es uno de los Dj´s más respetados del mundo. Con un setlist que incluía sus más reconocidos éxitos, en los que originalmente participan artistas como J Balvin, Nicky Jam, entre otros, con los que encendió desde el primer momento el multiforo zacatecano con esta mezcla de géneros musicales que solo él puede hacer.

La gente gritaba y otras lloraban de emoción mientras que algunas se desmayaban y eran auxiliadas por el servicio médico. Así transcurría la noche del Dj de Miami. Juegos de luces verdes y azules que rebotaban por todos lados, fuego saliendo del escenario y miles de voces coreando al unísono hacían explotar de emoción.

Ya entrado en calor Steve Aoiki se despojó de su camiseta lo que provocó el grito de las fans que lo veían con asombro. Fue cuando la bandera nacional hizo su aparición de la mano del Dj, quien la ondeó mientras con la otra mano se colocó en la cabeza un sombrero de charro: “Te amo mucho México” remató, haciendo estallar el recinto.

El momento mexicano no acababa, “El Sonidito” prendió, como suele hacer cuando es interpretado por el grupo Hechiceros Band. “¿Qué le pasa a Lupita? Fue otro de los temas que hicieron de la noche una fiesta patria anticipada.

El productor también aprovechó su visita a México para estrenar y tocar por primera vez en vivo su nuevo tema “Let It Be Me”, en el que cuenta con la colaboración de The Backstreet Boys. Steve Aoki complació durante dos horas los oídos zacatecanos.

La Feria Nacional de Zacatecas 2019 continuará hasta el 23 de septiembre donde también se presentaran artistas como Ozuna, Enrique Iglesias y Ricky Martin.