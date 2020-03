Insabi es un retroceso para México: Frenk Mora

"El Insabi representa un retroceso para México", consideró el exsecretario de Salud federal, Julio Frenk Mora, quien calificó de lamentable que se haya desaparecido el Seguro Popular por prejuicios ideológicos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de advertir que se están generando condiciones para privatizar el sector.

“El Insabi representa un verdadero retroceso democrático porque reduce los derechos de la población sin seguridad social, y está creando las condiciones para una privatización de facto de la atención a la salud, que expone a las familias más pobres al riesgo de incurrir en gastos catastróficos y empobrecedores”, alertó.

Frenk Mora visitó Jalisco para impartir la conferencia Salud: la democratización interrumpida, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara como parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Externó en ella que el Seguro Popular fue uno de los programas sociales más progresivos que se han implantado en México en los últimos 40 años, basado en la cantidad de afiliados a nivel nacional que registraba en 2018, al sumar 53 millones de mexicanos; 97 por ciento de los cuales pertenecían a los tres niveles de menores ingresos.

“El Seguro Popular por fin ubicó la atención a la salud para la población no asalariada, fuera del ámbito asistencial, garantizando su justiciabilidad, estableciendo reglas claras que aseguraban sus sustentabilidad financiera, este esfuerzo de varias generaciones de trabajadores de la salud, se interrumpió en 2020 con la puesta en marcha del Insabi, que constituye una regresión democrática y un salto al México de los años 70 del siglo pasado. Con la creación del Insabi se optó por regresar a la situación asistencial, que prevalecía en los años 70 del siglo pasado, reduciendo con ello los derechos de los mexicanos”, sentenció.

“Miles de niños que requieren de cuidados intensivos neonatales y mujeres que sufren cáncer de mama no tendrán acceso al tratamiento que requieren, a menos de que sus familias paguen de su bolsillo o se acojan a la acción asistencialista, y quizás clientelar del gobierno. Estas familias volverán a enfrentar, como era común antes del Seguro Popular, la terrible disyuntiva de arruinarse económicamente con tal de atender la salud de sus seres queridos. Los más pobres serán los más afectados”, agregó Frenk Mora, actual Rector de la Universidad de Miami.

Sostuvo que el Seguro Popular permitió ampliar considerablemente los recursos públicos para la salud para extender la cobertura de atención a un “número sin precedentes de personas”, refirió que este programa de salud evitó 81 mil muertes en menores de un año, entre 2008 y 2017, es decir, alrededor de 8 mil 500 muertes por año.

"Los cambios a la Ley General de Salud señalan que el gobierno federal destinará recursos para el Insabi que no deberán de ser inferiores a los recursos del ejercicio fiscal inmediato anterior –resaltó–, incrementado por la inflación. Esta fórmula muy simple contrasta con la fórmula del Seguro Popular, que permitió generar recursos muy por encima de la inflación”, explicó.

Frenk Mora hizo un recuento del trabajo y lucha que se dio entre el sector público y privado para que se gestaran las condiciones necesarias para la creación del Seguro Popular, expresó que la Constitución Mexicana ya consignaba la protección al derecho a la salud, pero no todos los mexicanos podían ejercerlo. La mitad de la población, por motivo de su estatus laboral, disfrutaba de la protección que ofrecía la seguridad social y los beneficios que podía recibir la población no asalariada no estaban definidos, ni estaban tampoco definidos los mecanismos financieros que podían garantizar su viabilidad.

ijsm