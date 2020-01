Insabi sí abandona pacientes con cáncer, advierte el gobierno de Jalisco

Ni el cáncer, ni trasplantes ni una sola de las 64 consultas de tercer nivel están consideradas dentro de la cobertura del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), confirmó la coordinadora del Gabinete Social de Jalisco, Ana Bárbara Casillas, quien aseguró que el Estado de Jalisco está absorbiendo el gasto para la atención de estos pacientes mientras la Federación asienta las bases de operación de un organismo aún inoperante.

Bárbara Casillas acudió a la Ciudad de México hace cuatro días a una reunión con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, para aclarar temas que preocupan a Jalisco, como el presupuesto que se recibía por el Seguro Popular, que por año rondaba los tres mil 386 millones de pesos (mdp) y que por ley deberá ser entregado en este 2020, a pesar de su extinción.

“Juan Ferrer lo que nos informó y nos dio, fue dos formas de incorporarnos al INSABI, uno es a través de una adhesión, que significa ceder los servicios de salud del Estado a la Federación, ya hay algunas entidades bajo este modelo”, mencionó Bárbara Casilla.

“Otra posibilidad que es el de las entidades federativas no adheridas, (significa) que nosotros tenemos como Estado qué adoptar el modelo del INSABI, que quiero aclarar que no lo conocemos aún, no está definido; recibiríamos los recursos, que para el caso de Jalisco serían 3 mil 386 millones de pesos que el año pasado recibimos por Seguro Popular, eso nos obligaría a dar atención gratuita a toda la población, esto nos generaría una presión del gasto importante, porque no hay claridad de cómo se financiaría el tercer nivel de atención, que se financiaba con lo que anteriormente se llama gastos catastróficos. A esa bolsa le sacaron 40 mil millones para financiar al INSABI”, expuso.

OPTAN POR NO CEDER. Ambas opciones no convencen del todo al Gobierno de Jalisco, a decir de Bárbara Casillas, pero de ambas la menos problemática sería optar por la que el Estado de Jalisco continúe brindando servicios de salud y que sean cubiertos por la Federación mediante el recurso federal del Ramo 33, que es Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

“Por la que no vamos a optar es la de ceder los servicios de salud a la federación, me parece que todavía es más incertidumbre la que existe, no hay un modelo de transición, de cuáles serían los pasos, de cómo iría paulatinamente el Gobierno Federal absorbiendo estos servicios médicos, estamos estudiando el tema del convenio de entidades federativas sin adhesión, sin embargo, también en este convenio hay mucha incertidumbre, sobre todo en el tema del tercer nivel”, aseguró Ana Bárbara Casillas.

NO HAY GRATUIDAD EN CONSULTAS DE TERCER NIVEL. El pasado 31 de diciembre fue el último día de existencia del Seguro Popular, a partir del 1 de enero entró en vigor el INSABI, pero con ello se terminó la gratuidad en la cobertura de las consultas de tercer nivel, o las cuotas de recuperación previstas por ley, sino que se carga al paciente el costo de su atención.

“Hay comunicados del INSABI que dice que todos los servicios van a ser gratuitos, primer y segundo nivel, luego hay otro comunicado de hace unos días, en el que se dice que sí se pueden cobrar cuotas de recuperación en el tercer nivel, incluso cuando acudimos con el licenciado Ferrer, nos decía que sí, efectivamente, había la posibilidad de recuperar las cuotas de tercer nivel, pero que eso se iba a solucionar y nadie iba a poder cobrar las cuotas de recuperación”, externó la coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco en torno a este polémico tema. El gobierno de AMLO ha puesto como fecha límite para la gratuidad absoluta, diciembre de 2020.

“En el caso del Estado de Jalisco sí se está otorgando gratuitamente la atención a estos casos (de cáncer y trasplantes) y los 64 más que se incluían en el fondo de gastos catastróficos, en este momento lo estamos absorbiendo con el presupuesto estatal”, refirió.

Expuso que para el caso de Jalisco, tan solo el Hospital Civil de Guadalajara y en el Instituto Jalisciense de Cancerología, durante 2019, requirieron para la atención de tercer nivel 112 mdp, que surgieron del Fondo Catastrófico, pero en total se invirtieron 250 mdp; sin embargo para este 2020 en ambos convenios de operación para Jalisco no es muy claro cómo es que va a llegar, la opción es en especie.

“En la reunión Juan Ferrer nos manifestó que sí van a llegar esos recursos, pero en especie, es decir, nos van a dar para un tratamiento de cáncer los insumos que son el tratamiento de quimioterapia, las mezclas oncológicas, pero nos quedaría descubierto el servicio como tal, cómo vamos a dar mantenimiento al hospital, cómo vamos a dar mantenimiento a la máquina, al quirófano, cómo se pagarían los médicos especialistas, toda esta situación no está clara”, reclamó Bárbara Casillas.

EL INSABI EN DESORDEN. Reconoció Ana Bárbara Casillas luego de reunirse con Juan Antonio Ferrer que la administración del INSABI no tiene orden y reglas de operación claras.

“Sí, la verdad vemos que hay un desfase importante entre la aplicación de la ley, la realidad y la ejecución de la misma, porque desapareció el Seguro Popular el 31 de diciembre y entra en vigor el INSABI, sin embargo, no tiene reglas de operación, los Estados no sabemos bien a bien cómo va a funcionar, cómo va a ser modelo de salud, qué va a pasar con los gastos catastróficos, me parece que Jalisco puede aguantar un buen tiempo, pero me parece muy riesgoso porque hay entidades federativas que no van a poder subsidiar con recursos del Estado su sistema”, sentenció la funcionaria.

LOS COSTOS DE LA SALUD EN JALISCO. En Jalisco el sistema de salud local cuenta con 600 Centros de Salud de primer y segundo nivel; en tanto para el tercer nivel, entre hospitales regionales y clínicas, son 50 instituciones; en 2019 el costo de todo el sistema de salud fue de 15 mil 600 mdp, de los cuales el Estado aportó seis mil 600 mdp y la federación ocho mil 800 mdp.

