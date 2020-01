Insabi tendrá presupuesto de 100 mil mdp para compra de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes durante su conferencia matutina, que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá un presupuesto de entre 80 mil millones y 100 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en 2020. Asimismo, remarcó que la partida alcanzará para la compra y distribución de medicinas “si no hay corrupción”, por lo que pidió la ayuda de la población para denunciar casos de corrupción relacionados con los medicamentos.

“Vamos a tener presupuesto para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos”, detalló.

“Que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas, echándose a perder. Que los trabajadores y los mismos ciudadanos avisen y estén pendientes”, abundó.

El Insabi, que entró en funciones el pasado 1 de enero, da servicios de salud de manera gratuita a las personas que no cuenten con seguridad social, como la brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los beneficiarios del Insabi deben recibir esos servicios sin ningún tipo de restricción ya que se atenderán todos los padecimientos, incluidos aquellos que el Instituto califica como “gastos catastróficos”.

Los recursos para atender esa clase de padecimientos provendrán del Fondo de Salud para el Bienestar.