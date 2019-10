Inseguridad impidió que Terminator: Destino oculto se rodará en México

El cineasta Tim Miller (Deadpool) ha unido su talento al del productor David Ellison (Misión imposible 6) y el legendario James Cameron para retomar el rumbo de la saga de Terminator en la sexta película de este universo titulada en México como Destino oculto. De acuerdo con información oficial, este filme sería la continuación de Terminator 2: El juicio final (1991), ignorando las otras secuelas.

A propósito del próximo estreno del filme el cineasta Tim Miller y parte del elenco protagonista como la misma Linda Hamilton, Mackenzie Davis, y dos figuras latinas que forman parte de este filme como la colombiana Natalia Reyes y el mexicano Diego Boneta, presentaron el pasado domingo una parte del filme en nuestro país y la mañana de ayer compartieron su experiencia con medios nacionales.

Curiosamente nuestro país es parte de la nueva entrega, en la que Arnold Schwarzenegger, que es la imagen de la franquicia, está de vuelta en esta parte de la historia, al igual que Linda Hamilton, que retomará su personaje de Sarah Connor, 28 años después. Sin embargo, y aunque la historia lo pedía, el filme no pudo ser rodado en México por dos causas: presupuesto e inseguridad.

Fue el mismo Tim Miller el que compartió que era difícil trasladar al numeroso staff a España y no a México debido a sus tiempos de rodaje, pues antes grabaron muchas escenas en Budapest: “Tiene que ver con la producción, estábamos filmando en Budapest, y a razón del presupuesto, terminamos filmando gran parte de la película allá y España está muy cerca... nuestro staff era mayormente europeo y fue más accesible ir y venir así”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, el tema de la inseguridad del país, específicamente por el asesinato de Carlos Muñoz Portal, quien en 2017 se desempeñaba como gerente de locación para la serie Narcos, también lo hizo desistir. Aunque gran parte del filme se desarrolla en México, tomaron la decisión de recrearlo en los barrios de Pueblo Nuevo y Lavapiés, ubicados en Madrid.

“El último clavo que selló el ataúd fue el asesinato de un scout mientras buscaba locaciones para la serie (…) Esto hizo a la mayoría, aunque no a mí, pensar en tener más precaución, pero a eso se reduce”, comentó Miller. A diversos negocios se les cambió la fachada, como sucedió con un taller mecánico que se bautizó bajo el nombre de “México Motor”.

También se pintaron autos de color rosa con blanco para hacerlos pasar por taxis y se dejaron carros viejos en las calles, de modo que parecieran abandonados. Esto último es típico en las colonias populares de esta capital. En lo referente a los extras, se convocó a personas con rasgos lo más parecidos a un mexicano.

Sin duda, la que se llevó los reflectores fue la actriz Linda Hamilton, quien comentó el pasado domingo sobre su regreso al papel de Sarah Connor, “estaba bebiendo cuando me llamó James Cameron”, dijo entre risas. “Pensé que ‘Sarah’ estaba acabada, que ya era todo, pero el hecho de que ha pasado mucho tiempo y ahora soy una mujer mayor, me hizo retomar la película. Sarah tenía que aparecer y hacer lo que se tiene que hacer por el futuro”, señaló la actriz a su paso por la alfombra roja.

“Tuvimos muchos ensayos con armas, durante varias semanas. Lloré mucho el primer día de rodaje porque estaba feliz de estar en el set, pero luego ya me quería ir”, relató la actriz de 63 años de edad y agregó, “al final fue una experiencia muy divertida y muy buena, todos nos llevamos muy bien, pero siempre el primer día es muy complicado porque es cuando vamos viendo cómo nos vamos acostumbrando”.

Adelantó que Terminator: Destino oculto tiene tres veces más acción que los filmes anteriores en los que participó (The Terminator, 1984; Terminator: El juicio final, 1991 y Terminator Salvation, 2009): “Las producciones de hoy cada vez son más grandes y difíciles de hacer, pero es emocionante. Es la primera vez en mi carrera que me veo y dije: I´m bad ass!”.

Y es que finalmente Linda Hamilton fue uno de los principales eslabones para el proyecto de Terminator que encabezó Tim Miller: “Ésta era la historia correcta que yo quería contar. Se trata de lo que es interesante y no se ha visto antes en Terminator, pensé que todos estos elementos eran refrescantes y tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad”.

“Fue un reto enorme, no tienen idea, fue un rodaje muy fuerte que nos llevó mucho tiempo porque teníamos muchos sets de acción y muchos personajes moviéndose por todos lados todo el tiempo”, agregó el cineasta, quien compartió que Edward Furlong, quien dio vida a John Connor en la segunda entrega, también está en esta secuela.

Por otro lado, Mackenzie Davis, quien personifica a Grace compartió que “es un personaje muy interesante porque es muy entregada y enfocada en lo que es su misión”, dijo, mientras que Natalia Reyes, quien da vida a Daniela explicó que trabajar en la cinta ha sido una experiencia única.

Finalmente, también el mexicano Diego Boneta destacó la presencia latina, “estar en una película dirigida por Tim Miller ya está increíble y con James Cameron, que no necesita mayor explicación, pero lo que más me gustó de todo es que es la primera película que le está dando un enfoque muy especial al mercado mexicano”.

“Hay mucho talento latino, no actores secundarios, sino grandes nombres, es un precedente que me encanta porque están apoyando latinos, y ser parte de este movimiento, de este cambio”, dijo Boneta y concluyó “mi papel es una sorpresa, pero me encanta que estén apoyando a latinos”, insistió.