Inteligencia social y ciudadanía digital

Pienso que el nuevo acuerdo social que viene tendrá que ser más colaborativo, o no será. Las voces que antes eran consideradas “emergentes”, jugarán un papel preponderante. Quizá hablemos de “nuevos” agentes de gestión social, pero quienes llevan años haciendo esta chamba de manera profesional, tendrán más oportunidades de agregar valor a su trabajo, como la maestra Liliana López Borbón, quien entre otros aspectos de su historia laboral tiene mucha experiencia y una bien ganada reputación de constructora de ciudadanía digital desde la inteligencia social. Con ella inauguro una modalidad ocasional para darle giros a este espacio: La microentrevista .

—Lilo, ¿cómo vives y piensas el confinamiento?

—Uno de los temas del confinamiento o del quedarte en casa es que nos hemos desprendido de lo local. Vivimos “fuera” del lugar de habitación, en los lugares de trabajo, en los que hacemos las compras, entre muchos ejemplos más, pero no somos cercanos a nuestros vecinos ni hemos construido territorio afectivo ahí donde se ubica nuestra casa. Ahora que estamos confinados, miramos al vecino con cara un poco rara, no en todas las clases ni ciudades, pero sí sucede en muchos espacios porque la ciudad nos desprendió del territorio de la casa y de los otros. Nos convertimos en desapegados donde dormimos, hacemos ejercicio y a veces el amor.

Durante el confinamiento, por supuesto que se multiplican las horas de pantalla, pero también hay gente, algunos conocidos, que se quejan de trabajar mucho más ahora que cuando lo hacían fuera de casa. Es razonable porque en la calle, en el trabajo, puedes salir a tomarte un café, caminar un rato y hacer otras cosas, pero la pantalla nos somete a otras dinámicas. Y muchas personas no han pensado o no han podido acercarse a las posibilidades del espacio creativo de las redes y evitar miradas del confinamiento opuestas o lejanas al castigo. También hay mucho miedo, yo misma tengo miedo: no duermo bien, trato de comer lo mejor posible pero no siempre lo consigo. En paralelo, el autocuidado o el autocuidado compartido dentro del espacio familiar depende también de los metros cuadrados que disponen las personas. La circunstancia de pasar 24 horas juntos o solos sin ocupaciones muy claras, más allá de que el trabajo continúa en un escenario menos frecuente, nos obliga a mirar de nuevo a la casa. Ahí hay retos, hay historias muy bonitas que te podría contar.

—Platícame algunas que puedan ayudarnos a mirar con menos pesimismo ese “espejo social” que para muchos, como yo, carece de atributos “benditos”.

—Hay varios portales y diversas articulaciones en red surgidos por la contingencia o potenciados por la misma. Algunos de ellos son los que fortalecen las prácticas de economía solidaria. Por ejemplo, hay cuatro jóvenes que tienen un huerto móvil que van por toda la ciudad comprando despensas, las llevan a tu casa, las desinfectan ellos mismos y te ofrecen la posibilidad de donar una despensa para quienes no estén en condiciones de alimentarse bien en estos tiempos, cuando menos, destartalados.

Se llaman Ganando Tribu, mejor conocidos en redes como Do. En la descripción de su página de Facebook se definen así: “Iniciativa social enfocada en garantizar la certidumbre alimentaria acercando frutas y verduras frescas y sanitizadas a poblaciones con riesgo de contagio por coronavirus. La dirección acotada de su página donde vienen todos los datos es: https://bit.ly/2RPAWNT

En otros contextos la gente socializa sus experiencias de confinamiento por medio de diarios: Día uno del encierro, día dos, día tres… y así. Es muy útil leer y compartir aquellas maneras de convivir que hemos dejado, pero también es importante revisar qué es lo mejor que podemos hacer para regalarle paz a quienes queremos y amamos mientras regresan las circunstancias que permitan de nuevo el abrazo y el apapacho, que son muy de nosotros. Me gustan las cadenas de poesía o lectura en voz alta que se comparten en muchos sitios y se articulan de diferentes maneras. También hay médicos y terapeutas creando espacios colaborativos de autocuidado, compartiendo su conocimiento. El trabajo es eso: aquello en lo que tengo talento y puedo compartir define mi misión y mis relaciones con el mundo.

—Me parece que también habrá más cancha para la economía solidaria: ¿cómo la explicarías en pocas palabras?

—En la carta de principios del Portal de Economía Solidaria, puede leerse que se trata de “un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por encima de otros intereses.” Los motores de esta economía están movidos por principios serios relacionados con la autonomía, la participación, el cuidado del entorno, la relación entre personas antes que con productos. Puedo decirte que hay muchos subsistemas de economía solidaria que uno puede detectar: normalmente son colectivos, trabajan en redes, no siempre están constituidos con los mecanismos formales de la economía empresarial y tampoco tienen como meta última la competencia y la acumulación como principio de relación social.

—¿Doy un giro de 180 grados para concluir: cómo te ha ayudado tu gato a sobrellevar esta prisión domiciliara y temporal? Antes de responderme, Lilo ríe y acota:

—Mi gatita Nube es el sol de esta casa.

* * *

Letras al pie

Instrucciones para darse un tiro en el pie, por Javier Alatorre: tome el torpe guion de su empleador, léalo en horario estelar, apunte el arma hacia el empeine y jale del gatillo.

dgfuentes@gmail.com

Twitter:@dgfuentess