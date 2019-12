Intensifica EU vigilancia aérea sobre Corea del Norte

Estados Unidos intensificó hoy la vigilancia aérea que mantenía sobre la península de Corea con el despliegue de cuatro aviones, ante la posibilidad de que Pionyang pueda llevar a cabo un nuevo test armamentístico en fechas próximas.



El Pentágono desplegó este miércoles las aeronaves RC-135W, E-8C, RQ-4 Global Hawk y RC-135S, capaces de geolocalizar señales, captar imágenes aéreas y otras funciones de reconocimiento y vigilancia, informó la cuenta de Twitter dedicada al seguimiento de movimientos aéreos militares Aircraft Spots.



Aunque la Fuerza Aérea estadounidense había operado algunos de estos aviones por separado en las últimas semanas, el hecho inusual de movilizar cuatro al mismo tiempo demostraría la atención creciente que Estados Unidos presta a la vuelta a la beligerancia de Pionyang, según los expertos.



El régimen que lidera Kim Jong-un ha realizado varias pruebas armamentísticas de bajo perfil en los últimos meses y ha dado a entender que podría retomar sus test nucleares y con misiles balísticos intercontinentales (ICBM), a lo que Washington ha respondido con un importante despliegue de vigilancia militar.



El operativo aéreo estadounidense también respondería a la advertencia de Pionyang de enviar a Washington un "regalo de Navidad" si no opta por formular una nueva propuesta en el diálogo sobre desnuclearización.



El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que está preparado para "lidiar exitosamente" con ese "regalo navideño" en caso de que se produjera, al ser preguntado por la amenaza norcoreana en su complejo de Mar-A-Lago en Florida.



"Quizás sea un buen regalo. Tal vez es un regalo donde me envía un hermoso jarrón, en lugar de una prueba de misiles", ironizó ante los periodistas presentes antes de enviar una felicitación de Navidad a los miembros de varias unidades del ejército desplegadas en diferentes puntos del mundo.



Por su parte, Corea del Norte, celebró el pasado fin de semana un importante plenario en el que se debatieron "importantes medidas" políticas y "pasos militares" para reforzarse defensivamente, ha dicho que EE.UU. tiene hasta fin de año para plantear la nueva oferta.



Las negociaciones bilaterales no han avanzado desde la fracasada cumbre de febrero en Hanói, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pionyang referente al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas.



Desde entonces el régimen de Kim Jong-un ha realizado repetidas pruebas de armas y endurecido su retórica con respecto a la Casa Blanca.