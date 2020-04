“Intentemos normalizar las distintas formas de amar”: Ilse Salas

El paradigma del amor y la durabilidad de sus relaciones se han modificado en tiempos donde se persigue más la estabilidad emocional que aquellas forzadas compañías atemporales, las cuales han mutado a nuevos modelos que el propio cine ha intentado descifrar durante muchos años.

Amistades, hermandad, padres, hijos; cualquier círculo social está inmerso en una bomba de tiempo delimitada por la nueva corrección política y desnormalización de conductas que intoxicaban nuestros entornos primarios. La exploración del nuevo trabajo del director Matías Meyer (Los últimos cristeros, 2011) va direccionado ante esta reflexión, aunado a la figura de la maternidad como punto de cohesión de dichos moldes familiares.

Amores modernos, es una historia de fragmentación del hogar, y cómo dichas grietas emocionales pueden extenderse más allá de nuestros propios muros. El público podrá obtener diversas lecturas del filme, y una de sus protagonistas Ilse Salas (Las niñas bien, 2018) nos habló acerca de las posibles expectativas de este trabajo.

Conectar con público es importante para el equipo que edificó este filme, pero ¿cómo fue el primer acercamiento de Ilse Salas a esta historia? Esto comentó para Crónica ante la duda del trabajo junto al director Meyer:

“Lo conocí (Matías Meyer) en un taller de encuentro entre actores y directores, con el fin de compartir experiencias en proyectos propios. Matías solía trabajar con actores no profesionales, y particularmente en documentales, y fue cuando él inició la escritura de este guion coral para involucrarnos y salir de su zona de confort a través de la ficción”, dijo la protagonista.

“Matías se sorprendía con la fluidez al trabajar con nosotros, siendo actores profesionales. El temperamento y carácter de los actores puede llegar a ser complicado, pero cuando se encuentra una buena dinámica de equipo, todo en el set es muy divertido, y él se divirtió mucho creando esta ficción”, agregó Salas ante el proceso del director de trabajar por primera vez con actores profesionales.

La historia posee tintes personales de la vida de Matías, y la actriz de Cantinflas (2014) nos habló del proceso de construcción de su personaje ante las posibles notas del pasado del director:

“No tengo alguna referencia biográfica acerca de mi personaje respecto a alguna nota que me haya proporcionado Matías. Lo que sabíamos es que tenía que ser el personaje más generoso de todos, el menos egoísta, y el más emocional plasmado en su práctica mal encaminada como terapeuta al involucrarse demasiado con sus pacientes, siendo una atenuante para que encaje rápidamente en una familia que siempre la rechazó al ser una persona fuera del molde”, explicó respecto al trabajo de mesa del filme.

La figura de la madre es un pilar importante del guion, y la intérprete de Rocío nos externó su opinión del impacto de la maternidad en nuestra sociedad actual: “Hay una evolución de la sociedad, y los patrones de conducta y las figuras se van modificando. Ahora los papás están más involucrados con sus familias que en los años 50, y la madre tiene más participación en el sector laboral, cambiando los roles, pero manteniendo la maternidad como un pilar de la familia moderna”.

Las bases o principios de educación para los niños van transformándose con el paso del tiempo, e Ilse nos ofrece su inquietud como madre de dos hijos: “Me conflictúa mucho no saber qué es lo correcto o que tantas libertades debo brindarles a mis hijos. A veces critico las formas de mis padres para educarme, pero ahora soy más empática, y creo que hicieron un gran trabajo, pero constantemente me cuestiono cuál es el método correcto de ser madre”, dijo.

El trabajo de Meyer analiza nuevos modelos familiares basados en la fragmentación de los mismos, los cuales han sido proyectados en distintas películas en los últimos años. La existencia de estos modelos es un tema a debatir en cualquier mesa:

“Estos modelos siempre han estado presentes, pero en la oscuridad. Las casas chicas las podíamos ver en pueblos y ciudades. Sin embargo, la normalización de las distintas formas de amar y construir familias, si es algo nuevo o moderno, y estoy completamente a favor de ello porque vengo de una familia disfuncional, y soy mucho más funcional que otras personas que se desarrollaron junto a un matrimonio aparentemente perfecto”, mencionó la actriz.

“Quitar el drama es algo con lo que coincidí con Matías, porque yo crecí con el modelo del divorcio, que en su momento era algo diferente para los demás, pero en nuestra disfuncionalidad existía tanto amor que nunca me faltó nada, o muy poco”, agregó la ex conductora de Once Niños.

El concepto del amor parece poseer una fecha de caducidad en la película, una perspectiva en la cual no está de acuerdo su protagonista: “El amor verdadero se transforma. Puedes amar a alguien, y después terminar esa relación; pero si es el amor de tu vida vas a amar a esa persona por siempre”, opinó de forma contundente.

Finalmente, Ilse Salas externó un mensaje final para alentar a los espectadores a ver la película, que tendrá nueva fecha de estreno al terminar la cuarentena o cuando las autoridades digan que habrá reapertura de salas de cine:

“Véanla sin prejuicios. Es una película sin el drama al que estamos acostumbrados en la televisión mexicana, e intentamos normalizar las distintas formas de amar, y eso es lo que más disfruto de esta historia; al conectar con esto espero que rompan con todos los condicionamientos sociales que nos dicen ¿cómo debemos amar? ¿por cuánto tiempo? ¿a quién? Ya que mientras sea amor, todo se vale”, concluyó.

Amores modernos tuvo su estreno en el marco de la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Actualmente Ilse Salas forma parte de la competencia como Mejor Actriz de los Premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano por su trabajo en Las niñas bien. Si bien esta edición no tendrá ceremonia, sí se anunciarán a los ganadores.