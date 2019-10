Interesa a Slim invertir en proyectos de agua en la capital

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una reunión con Carlos Slim para tratar proyectos de la ciudad, en ella el empresario manifestó su interés en invertir en el tema del agua, aunque esto, aclaró la mandataria, no implica privatización.

Entrevistada luego de recorrer la exposición Ingeniería & Arquitectura, 70 Años a través del Arte, y la Ofrenda de Día de Muertos en el Museo Dolores Olmedo, la morenista explicó que ella le planteó el tema de los corredores en el Primer Cuadro de la Ciudad y el impulso a la vivienda social.

“Desde hace muchísimos años está interesado en el tema del agua en la ciudad, más que como inversión privada le interesa disminuir la sobreexplotación del acuífero, él tiene varias ideas”, expuso.

En la reunión que inició en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, varios empresarios presentaron diversas obras de inversión, y Slim Helú aprovechó para dialogar con ella y hacerle algunos planteamientos.

“Aprovechó para presentar algunas obras planteadas para la ciudad que veremos poco a poco; tanto de infraestructura privada como de apoyo de infraestructura o financiamiento para la obra pública”, detalló Sheinbaum Pardo.

Indicó que en el encuentro estuvo la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, y que se habló de los distintos proyectos que emprenderá la Ciudad de México, entre ellos el del agua, aunque recordó que la privatización de ese servicio no es una opción.

“No estamos pensando privatizar, la Constitución es muy clara en que no se deben privatizar el agua ni los residuos sólidos. No, más bien es la experiencia del ingeniero, porque Slim es ingeniero y el conocimiento que tiene de la ciudad y de sus obras son muy importantes para la inversión que se requiere en la ciudad”, explicó.

La mandataria local señaló que se analizarán los temas planteados, algunos de ellos ya se trabajaban con el empresario, como las obras de mejora en edificios del Centro Histórico.