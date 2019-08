Interpondrá Batres queja ante Morena para reponer elección interna

Martí Batres interpondrá en las próximas horas una queja ante la comisión de Honor y Justicia de Morena en un intento porque se reponga el proceso interno en la bancada de ese partido en el Senado en el que en primera instancia perdió la Presidencia del Senado aunque rechazó ofrecer detalles sobre los supuestos “cañonazos”, chantajes y presiones de que fueron objeto legisladores afines a su candidatura para retirarle su apoyo en esa contienda.

“No me retracto de lo que dije, así lo viví y así se vivió, todos los procesos históricos salen a flote y cada quien comentará su historia”, respondió ante el emplazamiento de Ricardo Monreal para que interponga una denuncia por esas afirmaciones, aunque nunca confirmó si lo hará.

Aseveró que será a más tardar el jueves cuando presente esta queja y confió en que haya tiempo para que se reponga el proceso y resolver en consecuencia antes del 29 de agosto en que se vote ante el pleno del Senado la propuesta de Mónica Fernández Balboa como nueva presidenta de la Cámara Alta.

En lo que fue un segundo capítulo del “encontronazo” con Monreal, Batres acusó al zacatecano de “violencia política” y de tener una obsesión en su contra para sacarlo de la presidencia del Senado, pero recalcó que su lucha no es por un cargo sino contra el atropello de que fue objeto presuntamente por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta.

Insistió en que no está en busca de un cargo o de negociar posiciones y menos por crear un grupo al interior de la bancada de Morena en el senado o en el partido, sino por defender lo que a su juicio se hizo bien al frente de la mesa directiva del Senado.

“Hice un excelente trabajo en la presidencia del Senado, fuimos muy eficaces, hicimos la tarea dentro y fuera, entonces lo que ha funcionado que se mantenga”, aseveró

Aseguró que siempre fue impulsor de la armonía al interior de la bancada de Morena y lo único que obtuvo de parte de Monreal fue una violencia política inusitada en su contra como nunca la había visto.

“Nadie me había tratado así como Monreal, ni siquiera nuestros adversarios, y no me merezco esto, pero no presiono por un cargo”, dijo.

ijsm