Investigadores del SNI rechazan donar “voluntariamente” sus estímulos económicos

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) envió el 14 de mayo una carta a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en la que hace un “llamado urgente” para donar voluntariamente parte o la totalidad de los estímulos económicos que recibirán los próximos tres meses y, con ese dinero, ayudar a las necesidades más urgentes del sistema de salud mexicano, ante la expansión de la pandemia de COVID 19 y “el incremento significativo de las necesidades de personal médico, equipo y materiales”.

La petición generó respuestas de molestia entre los científicos, muchos de los cuales se manifestaron con expresiones de enojo o rechazo en las redes sociales, aunque otros expusieron abiertamente su adhesión y argumentaron su postura en entrevista.

La carta fue enviada directamente al número de correo de cada miembro del SNI, que es un sistema que en enero de 2019 reunía a 30 mil 548 personas que habían certificado realizar investigación científica o tecnológica.

El documento fue firmado por la directora sdjunta de Desarrollo Científico de Conacyt, María del Carmen de la Peza Cazares. En su texto se apela “a la solidaridad de la comunidad científica del país con el Pueblo de México a través de la donación de uno, dos o tres meses del estímulo que reciben”. Aunque no se exige una cifra específica para entregar, ni se obliga a entregar una o tres mensualidades completas, es importante informar que un mes de estímulo del SNI fluctúa entre los 14 mil 800 y 32 mil 800 pesos, de acuerdo con el nivel que se tenga como Investigador Nacional 1, 2 o 3.

“En el caso de que TODOS los miembros del SNI decidiéramos aportar el monto propuesto, representaría aproximadamente 550 millones de pesos mensuales, y por tres meses sumaría un total de 1,650 millones de pesos”, dice el documento con firma autógrafa de la doctora De la Peza.

REACCIONES DIVERGENTES. La respuesta de los investigadores comenzó a difundirse desde la noche del jueves en redes sociales y se multiplicó a lo largo del viernes. La cantidad de reacciones en contra es proporcionalmente mayor a la de quienes manifestaron públicamente su apoyo.

“¿Y qué tal que @Conacyt_MXnos hubiera propuesto una forma menos corporativista de ayudar? Invitarnos a apoyar alternativamente iniciativas locales e independientes en lugar de a darle un cheque en blanco al gobierno?”, publicó en la red social Twitter el doctor Edgardo Sepúlveda, del Departamento de Microbiología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE). Desde su cuenta @fitopatolab, el doctor Sepúlveda agregó: “Yo ya he aportado casi un mes de SNI en donativos y gastos dirigidos sin necesidad de pasar lista y puedo garantizar que lo mismo han hecho la gran mayoría de los miembros de la comunidad científica. Sigamos aportando desde la ciudadanía y nuestro privilegio de asalariados”.

Un punto de vista diferente fue expresado por el doctor en sociología Víctor Payá, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aca­tlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien escribió en su cuenta de twitter @unampaya que “El comunicado no presiona de ninguna manera”. Posteriormente, en entrevista con Crónica informó que él si va a donar pues no hacerlo le parece una conducta poco generosa: “El comunicado dice perfectamente que es voluntario, como también es voluntaria la invitación de Fundación UNAM para donar para equipos de protección de médicos. La verdad no me parece que estos donativos sean algo mortificante o mutilante porque además los investigadores que lo recibimos somos profesores de tiempo completo en las universidades y, hasta donde tengo entendido, recibes recurso del SNI si eres profesor de tiempo completo. Entonces, recibimos nuestro sueldo, más el sobresueldo del SNI”.

Otro punto de vista a favor del donativo fue expresado en Twitter por Susana Pedroza, especialista en Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien publicó en eu cuenta @spedroza_12: “Estimada Dra. @ElenaBuylla, directora general del @Conacyt_MX, le expreso que cuenten con mi donación voluntaria que realizaré próximamente respecto de mis estímulos del Sistema Nacional de Investigadores, ello con la finalidad de apoyar las acciones derivadas del #COVID19”.

En sentido opuesto se manifestó Claudia Ivett Pedraza, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Docente e Investigadora de temas de género en la Universidad La Salle: “Me siento muy decepcionada. Es asumir que la academia está sentada sin hacer nada recibiendo el estímulo...cuando para muchos es la única vía para salir de la.precariedad con el alto coste de siempre estar buscando los puntos SNI. Ve tú a saber si donar determine la permanencia”.

Desde su cuenta @funkyclaus añadió: “El problema no es que pidan que donemos voluntariamente el estímulo del SNI. El problema es que la comunidad académica sea la primera opción para obtener recursos, y no proyectos innecesarios como el Probeis (que además es sexista), el Tren (ecocida e invasor), etc.”

También cuestionando la petición de Conacyt, Germán Álvarez Mendiola, doctor en Ciencias. Dirección de Investigaciones Educativas en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), escribió que: “El estímulo del SNI es un paliativo a la pérdida salarial que los trabajadores académicos han tenido desde 1980. Antes de ese año, un profesor de tiempo completo ganaba lo equivalente a lo que ganaría hoy juntando salario y estímulo SNI. Si se quitara ese estímulo, el descenso en los niveles de vida de este segmento poblacional sería grave. Si se quiere reunir 1,650 millones de pesos, ¿por qué no se retiran de los 41,256 millones presupuestados en 2020 para la refinería de Dos Bocas? Una refinería en tiempos de pandemia y de transición energética no es un lujo, es una necedad”.