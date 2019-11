Investigan a mando de la SSC acusado de proteger a El Lunares

Tras difundirse un video en el que se observa a un mando de la policía capitalina adscrito al sector Morelos recibir dinero por parte de El Lunares, líder del grupo delictivo la Unión de Tepito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que investiga los hechos.

Mediante un comunicado, la dependencia capitalina señaló que inició una investigación administrativa a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos, a fin de revisar el actuar de los efectivos de la SSC que pudieran resultar involucrados.

Asimismo, Omar García Harfuch refrendó su compromiso de investigar y revisar la mala actuación policial, el abuso de autoridad y las omisiones en el quehacer policial; mismos que no terminarán sólo en sanciones internas, sino en investigaciones a fondo que deriven en la detención de malos elementos.

Las imágenes muestran a los elementos del Sector Morelos que presuntamente reciben el soborno directamente de manos del jefe de la Unión.

A través de las cámaras de la ciudad se observa al mando cuando llega a bordo de su patrulla a la vecindad marcada con el número 33 en la calle Peralvillo.

El mando policiaco viaja en una camioneta PickUp MX-500-C1 de la policía capitalina, asignada para ese sector.

El Lunares parece contar dinero y después mete la mano por la ventana de la patrulla.

NO TIENEN VIDEOS. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los videos que presentaron en su defensa los detenidos en el operativo de Tepito ante el juez federal que los dejó en libertad, no los tiene en su poder la administración local.