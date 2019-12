Invita Gobierno a la subasta de aviones, vehículos y lotes de joyas en Los Pinos

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a adquirir joyas, vehículos, residencias y aviones, a través de la subasta que realizará este domingo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

El mandatario mexicano informó que de lo que se obtenga del sale, los recursos serán destinados para la construcción de caminos que beneficiarán a esas paupérrimas comunidades que “parten el alma”, por esa pobreza en la que viven.

“Son las comunidades huicholes del municipio de La Yesca, que están completamente aislados, incomunicados.

“Y un camino en Guanajuato, para el municipio de Atarjea, marginado en la sierra, que no tiene camino pavimentado”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Agregó que también se beneficiará a uno de los 45 municipios del territorio guanajuatense con obras públicas, donde constató que no hay no siquiera una escuela de nivel medio superior.

“Se pensaría que la pobreza, el abandono y la marginación están en el sur, sureste. No, está en todos lados, desgraciadamente.

Destacó que la pobreza que hay en Durango “parte el alma”, así como en Zacatecas y Nayarit, incluso en las ciudades fronterizas del país que carecen de todo tipo de servicios.

Por ello llamó a los mexicanos a que acudan a la subasta de este domingo, porque si adquieren un bien, pues hacen un bien y ayudan. (Eloísa Domínguez)