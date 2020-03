Invitados internacionales toman medidas contra el COVID-19, en La Mole

El evento de cultura pop más importante de América Latina llegó una vez más a México realizando la edición más grande hasta el momento y rompiendo con cualquier paradigma, pues lo hace mientras que la pandemia de COVID-19 se expande por todo el mundo.

La Mole Convention presentó su 52ª edición este fin de semana en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Cómics, anime, series de TV, gamers, entretenimiento geek, coleccionables, ciencia ficción, cultura pop, talento nacional e internacional son los elementos que componen esta nueva edición.

“Todos los anuncios fueron muy bien pensados. Guardar el secreto de Tom Welling fue muy complicado, pues los vendedores necesitaban saber qué clase de mercancía hacer o traer y por supuesto fue difícil tener tanto hermetismo con la venida del mismísimo Superman”, así lo platicó Jorge Hermosillo, representante de La Mole Convention.

Mientras que más de 50 mil personas se dieron cita en el recinto, los invitados convivían de una manera diferente, pues muchos se sentían temerosos al adquirir algún contagio de coronavirus, tal fue el caso de Michael Biehn, quien recibió a sus seguidores, con guantes especiales, sin dar abrazos o apretones de manos y tampoco ofreció fotografías, lo cual entristeció a varios.

Así mismo Tom Welling, quien tras haber protagonizado hace 10 años la exitosa serie Smallville, sigue estando en la nostalgia de los seguidores, quienes pagaron hasta 1,500 pesos por fotografía o un autógrafo. Para esta actividad el staff y fans tuvieron que cooperar en conjunto pues, los accesorios o productos que los fans desearan que se les firmara, debían estar previamente desinfectados con gel especial y no podían ser tocados, hasta después de que el actor los firmara.

Quienes se portaron accesibles y no les importó que los fans se acercaran fueron; el reconocido actor Austin St. John, quién fuera el líder original de los Power Rangers como Jason Lee Scott el Red Ranger, quien en entrevista exclusiva a Crónica platicó que mientras nos cuidemos entre todos del COVID-19, estaremos sanos y salvos.

“Para mí es muy especial que los fanáticos me sigan considerando un héroe o un ídolo y que, al pasar del tiempo, aún me tengan en sus recuerdos. Me sigue inspirando a ser realmente ese superhéroe que ellos conocieron como generación”, dijo.

También Doug Jones, la estrella de las películas de Guillermo del Toro que da vida a sus criaturas como la de La forma del agua y El laberinto del fauno, se mostró cariñoso y agradecido con sus seguidores, pues además de firmar sus accesorios, se tomaba fotos y platicaba más de cinco minutos con muchos de ellos.

Además de los múltiples stands de venta y exhibición de diversas marcas y activaciones y las presentaciones de invitados nacionales e internacionales en el piso de ventas, este 2020 La Mole contó con zona para artistas, el área de gamers, cosplayers, zona de foodtrucks, un Circuito Cartoon Madness, Toonlandya e Indie Revolution.

“La nueva sede nos ayudó mucho. No tuvimos que separar las diferentes atracciones y eso influyó a que no hubiera restricciones de espacio o de segmentación. A los fans les gusta conocer cosas nuevas, aún sin ser cosas que les interesen”, continúo Hermosillo.

El que la convención dejara de hacerse dos veces por año, ayudó a explotar un área de gaming mucho más grande que en años anteriores, la convención incluyó más compañías, un número considerable de invitados y al final quedó espacio para todos los gustos, desde dibujo de fantasía, cómic, terror, cosplay, televisión y hasta legos gigantes.

Este año además de Tom Welling (Clark Kent), el elenco principal de Smallville se hizo presente, entre ellos Michael Rosenbaum (Lex Luthor), John Glover (Lionel Luthor) y Erica Durance (Lois Lane), sin embargo, todos los fans que consiguieron firmas de autógrafos y fotografías, pagaron entre 8 y 10 mil pesos.

“Aproximadamente en julio tuvimos un acercamiento con los actores principales de la serie Smallville y en octubre pudimos concretar que todos confirmaran. Esta serie marcó a una generación mucho más de lo que nosotros pensábamos, pues la emoción por ver y conocer al elenco ha sido memorable. La nostalgia aún sigue siendo un tema importante y sobre todo para los amantes de los superhéroes”, confirmó a Crónica, Elías Ortiz, CEO de La Mole.

La Mole, también pensó en el bienestar de los asistentes e invitados, esto debido al esparcimiento del coronavirus de manera mundial, siendo México, uno de los países menos afectados: “Entendemos el temor que muchos asistentes y artistas tienen en cuestión al coronavirus, sin embargo, esto no frenó que se realizara esta edición”, comentó Elías. Esto debido a que Steve McNiven, ilustrador reconocido por su trabajo en Marvel, cancelara su presentación en la convención, ya que tenía miedo de contraer el virus y contagiar a sus padres, quienes ya son personas mayores de edad. También canceló András Arató, mejor conocido como el meme “Hide the pain Harold”, y Riot Games.

En esta ocasión se utilizaron tres salas del recinto, 180 mesas de expositores y más de 30 talentos invitados. Fueron 4 años los que tuvieron que pasar para que La Mole se posicionara como la mejor en Latinoamérica en su rubro y en estos 24 años, el público sigue creciendo y agradeciendo cada emisión.