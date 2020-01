Irán afirma que ataque aéreo es el primer paso de su "dura venganza" contra EU

Los Guardianes de la Revolución iraní informaron de que el ataque con misiles de su fuerza aérea contra la base militar Ain al Asad, situada en Irak y donde están desplegadas tropas estadounidenses, es un primer paso de su "dura venganza" por el asesinato de su comandante, Qasem Soleimaní.



"Al Gran Satán, el régimen cruel y arrogante de EEUU, advertimos de que cualquier otra maldad, violación u otras medidas se enfrentará a una respuesta más dolorosa y aplastante", aseguró el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en un comunicado colgado este miércoles en su pagina web.



La nota también dirigió amenazas contra los países árabes aliados de EE.UU. que albergan bases militares estadounidenses, instando a que no se usen sus territorios para lanzar ataques de represalia contra Irán.



"Advertimos a los gobiernos aliados de EE.UU. que han dado sus bases al Ejército terrorista de ese país, que cualquier territorio, si es el origen de actos hostiles y agresivos contra la República Islámica de Irán, será nuestro objetivo", apuntó.



En cuanto a Israel, la Guardia Revolucionaria subrayó que considera que ese país está unido en estos crímenes con EE.UU.



Por último, el cuerpo militar de élite aconsejó a EE.UU. que convoque a sus soldados en la región "para evitar más daños y para no poner en peligro la vida de los militares de ese país por el creciente odio diario hacia el régimen impopular que domina EE.UU.".



Según el Pentágono más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en dos bases aéreas que albergan tropas del país en Irak, las de Ain al Asad y Erbil.



Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no se sabe si ha habido víctimas pero que está claro que los cohetes "se lanzaron desde Irán".



La nota de Irán solo cita la base de Ain al Asad y fuentes policiales y militares iraquíes confirmaron en principio a Efe también únicamente ese bombardeo y no el de Erbil.



En Ain al Asad se encuentran soldados norteamericanos desplegados en el marco de la coalición internacional liderada por EE.UU. de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



Irán ha clamado venganza y ha urgido a la retirada de las tropas estadounidenses de Oriente Medio tras el asesinato de Soleimaní en un bombardeo selectivo estadounidense en Bagdad el viernes pasado.



Soleimaní, como comandante de la Fuerza Quds, estuvo muy presente sobre el terreno en otros países de la región mediante el respaldo a grupos chiíes como el libanés Hizbulá o la milicia iraquí Multitud Popular, así como al régimen sirio de Bachar al Asad y al movimiento palestino Hamás.

Policía iraquí confirma el impacto

Al menos 13 misiles impactaron esta madrugada en la base militar de Ain al Asad, en el oeste de Irak y donde están desplegadas tropas estadounidenses, confirmaron a Efe una fuente de la Policía de la provincia donde se ubican las instalaciones y otra fuente del Ejército iraquí.



Una fuente de la comandancia de la Policía de Al Anbar (oeste) dijo que varios misiles fueron lanzados contra esa base situada en la zona de Al Bagdadi, al oeste de la capital provincial Ramadi, pero de momento se desconocen los daños materiales o personales causados por el impacto.



Mientras, una fuente del Ejército iraquí detalló que 13 misiles impactaron en Ain al Asad y se escucharon explosiones dentro del perímetro de la base, pero no pudo confirmar si se produjeron víctimas.



En esas instalaciones se encuentran soldados norteamericanos desplegados en el marco de la coalición internacional liderada por EE.UU. de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y su esposa Karen visitaron la base el pasado mes de noviembre y sirvieron una comida de Acción de Gracias a unos 150 militares estadounidenses.



A Ain al Asad también acudió el presidente Donald Trump, junto a su mujer Melania, en diciembre de 2018 en una visita sorpresa de la que no fueron informadas ni siquiera las autoridades iraquíes "por motivos de seguridad".



La base se encuentra en la zona desértica oriental de Irak, una de las últimas de las que fue expulsado el EI a finales de 2017, próxima a la frontera con Siria.



Por su parte, el Pentágono ha confirmado que más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en las bases aéreas iraquíes de Al Asad y Erbil, está última en el norte del país.



Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas, aunque aseguró que los cohetes "se lanzaron desde Irán" en una posible represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimaní por parte de EE.UU. el pasado viernes en Bagdad.