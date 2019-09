Irán amenaza con convertir en un "campo de batalla" el país que le ataque

.- El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salamí, amenazó hoy con convertir en "el principal campo de batalla" el país que ose atacar a Irán, después de que Estados Unidos anunciara el envío de tropas al golfo Pérsico.



"Nunca permitiremos que la guerra alcance nuestro territorio (...) No pararemos hasta la destrucción del agresor y no dejaremos ningún lugar seguro", dijo el comandante durante la inauguración de una exposición de restos de drones estadounidenses derribados por Irán.



La tensión con EE. UU. ha escalado después de que este país acusara a Irán de los ataques de hace una semana contra la petrolera saudí Aramco, en los que el Gobierno iraní ha negado toda implicación.



En represalia a estos ataques, EE. UU. impuso este viernes más sanciones al Banco Central iraní y aprobó el envío de un número limitado de tropas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, una decisión relativamente moderada ya que se planteaba opciones militares.



Las autoridades iraníes ya advirtieron de que responderían con firmeza a cualquier ataque, aunque este fuera limitado, un punto en el que insistió hoy Salamí.



"Nuestra respuesta no será limitada. Tenemos la capacidad de responder a cualquier violación y estamos preparados ante cualquier escenario", subrayó.



El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria destacó "la gran capacidad" de Irán para derribar drones, como ocurrió el pasado junio con uno estadounidense en el estrecho de Ormuz.



"Derribaremos cada dron que viole nuestro espacio aéreo y somos lo suficientemente valientes como para declararlo", agregó.



Los ataques contra Aramco han sido los últimos de una serie de incidentes de seguridad en el golfo Pérsico, de los que EE. UU. ha acusado a Irán, que se ha desvinculado de los mismos.