Irán retoma la carrera nuclear, tres días después de matar EU a su jefe militar

El régimen de los ayatolás anunció este domingo que deja de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico por el histórico acuerdo nuclear de 2015, tan sólo tres días después de que el presidente de EU, Donald Trump, ordenase el atentado con drones que mató en Bagdad al jefe militar iraní Qasem Soleimani, y de que Teherán prometiese que vengará ese crimen.

Según el comunicado oficial del gobierno de Hasán Rohaní, el quinto y definitivo paso de reducción de compromisos nucleares “elimina la última restricción técnica que quedaba, que era el límite en el número de centrifugadoras”, unas 6 mil 100 para la producción de uranio enriquecido, necesarias para la fabricación de la bomba atómica.

A partir de ahora, el programa nuclear de Irán se desarrollará únicamente en función de sus “necesidades técnicas”, señala el comunicado, y no las limitaciones impuestas por las potencias que aún se mantienen en el acuerdo: Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.

Estados Unidos abandonó en mayo de 2018 el acuerdo que reimpuso además sanciones a Irán, tras denunciar Trump que Irán financiaba grupos terroristas chiitas, como Hezbulá en Líbano, los hutíes en Yemen, la Milicia Popular en Irak, o el régimen del sirio Bachar al Asad.

No SALE DEL PACTO. Pese a dejar de cumplir con las limitaciones, Irán no anunció su retirada del histórico pacto, y prueba de ello, señaló el comunicado, es que seguirá permitiendo la entrada al país de inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).

Tras la salida unilateral de EU del acuerdo que firmó el gobierno de Barack Obama, Irán decidió en represalia dejar de cumplir gradualmente sus compromisos nucleares. Asimismo, amenazó con volver a la carrera nuclear, si el resto de firmantes del acuerdo no contrarrestaban las sanciones estadunidenses, incluidas un embargo al petróleo iraní. [ Agencias en Teherán ]