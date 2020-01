Irma Eréndira Sandoval

Fiel a su tarea de hacer cumplir la ley para desenmascarar todo indicio de corrupción, la titular de la Secretaría de la Función Pública tiene bajo la lupa a varias entidades federativas, a contratistas y servidores públicos que debido a manejos millonarios irregulares han obligado a realizar observaciones rigurosas para conocer el paradero de recursos aportados por la Federación para obras y programas sociales y que aún no han sido comprobados.La funcionaria, directa en los reclamos de la dependencia a su cargo, busca que no exista ninguna duda sobre el destino del dinero aportado a los estados bajo indagatoria, por lo que advirtió que buscarán recuperar para el Estado los más de 46 mil millones de pesos no comprobados hasta ahora.