Iron Maiden retomará su gira hasta mediados del 2021, por Covid-19

La banda británica celebró poder reprogramar el cierre de su Legacy of the Beast Tour por Europa.

La banda británica de heavy metal Iron Maiden, anunció que volverá a dar conciertos hasta junio de 2021, decisión que han tomado por la crisis de salud que continúa a nivel mundial por la pandemia de Covid-19.

La agrupación surgida en 1975 deseó que todos sus seguidores se encuentren bien y seguros, y agradeció por apoyarlos con tanta paciencia, ya que este año pararán su actividad.

“Nos complace decirles que pudimos reagendar nuestros espectáculos en Europa de la gira Legacy of the Beast para junio/julio de 2021 con excepción de Moscú, San Petersburgo, Weert y Zurich, que lamentablemente no se pudo reprogramar en ese periodo”, señaló la banda en su sitio oficial.

En cuanto a los festivales en los que tenía programado participar, pero que también fueron pospuestos, ha sido imposible agendar ya que el 2021 será muy intenso, pero “la banda disfruta tocar en festivales, así que ten por seguro que volveremos a tantos de estos como podamos en otro momento”.

Con respecto a lo que sería el inicio de su gira, que comenzaría el 1 de mayo en Perth, Australia, y visitarían Nueva Zelanda, Filipinas, Japón, Dubai e Israel, se informó “que se está trabajando en un posible regreso a tantos de estos países como podamos en la primera mitad de 2022”.

Para finalizar, la banda señaló que está muy bien y está ansiosa de volver a los escenarios el próximo año y verlos a todos, “así que por favor sigan cuidándose y sean inteligentes”.