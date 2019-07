Isaac Núñez otorga a México la medalla de oro en barras paralelas

El gimnasta Isaac Núñez le brindó a México el oro en la disciplina de barras paralelas en categoría masculina, dentro de la actividad de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al totalizar 14.433 puntos.

El bajacaliforniano subió a lo más alto del podio y provocó la entonación del Himno Nacional Mexicano por encima del brasileño Caio Souza y el estadunidense Cameron Bock, quienes se colgaron la presea de plata y bronce, respectivamente.

Núñez brilló en las instalaciones del Polideportivo Villa El Salvador en el cierre de actividades de la Gimnasia Artística de la justa peruana para darle a la delegación mexicana la primera presea de esta índole en su historia.

El mexicano tuvo una soberbia actuación con sus ejecuciones y obtuvo mayor calificación respecto al resto de los competidores con puntaje de 8.533, mientras que en dificultad obtuvo 5.900 y no sufrió ninguna penalización durante su participación.

Núñez Farfán, de 19 años de edad y el más chico de la delegación Tricolor, tuvo su revancha luego que en la final del All Round quedó fuera del podio ubicado en el sexto puesto.

Sin embargo, en barras paralelas había mostrado su fortaleza, pues en ese concurso de todas las disciplinas de la gimnasia artística fue en esta en la que destacó.

Con el número 109 en la pechera, el oriundo de Ensenada tuvo el sexto lugar en el orden de salida, hecho que por momentos parecía complicarle su participación, pues el brasileño Souza siempre estuvo al acecho, pero no tuvo la suficiente y limpia ejecución para arrebatarle el oro al mexicano.

Caio Souza totalizó 14.366 puntos (6.100 en dificultad y 8.266 en ejecución) para hacerse de la argenta; el norteamericano Cameron Bock sumó 14.033 (5.900 dificultad y 8.133 ejecución).

Con este nuevo oro e histórico en las barras paralelas, rama varonil, México alcanzó por ahora 14 oros, nueve platas y 25 bronces para continuar en el segundo puesto del medallero.

Pasaron ocho años para ganar dos oros en gimnasia de JP

La medalla de oro conseguida por Isaac Núñez en las barras asimétricas representa un hecho histórico para la gimnasia artística masculina del país, ya que es la primera vez que se logra en este aparato en unos Juegos Panamericanos.

El presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, calificó como un hecho inédito el llegar al podio con uno de los gimnastas que están dentro del proceso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En los Juegos Panamericano Lima 2019, México ganó dos medallas de oro, una en anillos con Fabián Luna e Isaac Núñez en barras paralelas, la última vez que se lograron dos títulos fueron en los Panamericanos Guadalajara 2011 con Daniel Corral.

Es la segunda vez que México tiene medalla de oro en barras paralelas, luego que Armando Valles en Winnipeg 67 sólo alcanzó un cuarto sitio y Telesforo Pineda fue quinto en Indianápolis 87.

“Es un gran resultado, no sólo por las medallas, sino porque el equipo retoma un cuarto sitio que era difícil porque no se preveía. Los muchachos salieron fuertes y además un sexto all around que no sabe a medalla”, expresó.

Fabián de Luna no pudo conseguir su segunda medalla, luego del oro de la víspera, ahora en salto de caballo, ya que por el sistema de calificación se quedó con el cuarto sitio al terminar empatado con Cuba.

“Esto para nosotros es como otro bronce. Como Federación estamos contentos porque los muchachos se entregaron y creo que es justo para todos y desde luego para ellos, por su trabajo”, expresó el federativo.

ijsm