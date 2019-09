IT: Capítulo Dos: No tan espectacular y aterradora como la primera

Este fin de semana se estrena el segundo (y último) capítulo de It, adaptación cinematográfica de una de las más célebres obras del escritor Stephen King, realizada por el cineasta de origen argentino Andy Muschietti (Mamá, 2013).

En esta secuela, la trama se sitúa 27 años después de los hechos que vimos en la primera entrega. Y los niños que en ese entonces se enfrentaron al terrorífico payaso conocido como Pennywise, ya se han convertido en adultos y han hecho sus vidas por separado, viviendo en diferentes ciudades y alejados de su natal Derry, donde tuvo lugar dicho enfrentamiento.

Sin embargo —y atendiendo a la promesa que se hicieron en su infancia— se ven obligados a volver a ese pueblo, ya que Mike Hanlon (el único de ellos que sigue viviendo allí) los contacta para advertirles que Pennywise ha regresado, y está volviendo a cobrar víctimas entre la población, la mayoría de ellos, niños. Así que el autodenominado Club de los Perdedores tendrá que enfrentarse de nueva cuenta al espeluznante ser para tratar de aniquilarlo, aunque para ello tengan que poner (otra vez) sus vidas en peligro.

Pero sus memorias de lo ocurrido en sus días de infancia (cuando se encontraron con él por vez primera) no son del todo claras. Y ante la posibilidad de tener que encarar a esa maligna entidad, se destapan varios recuerdos (y miedos) suprimidos en su mente, los cuales serán aprovechados por el payaso para someter a cada uno de ellos ya que, además; él está consciente de que ellos volverán, y les está preparando varias desagradables (y mortíferas) sorpresas para darles la bienvenida.

Aunque la historia transcurre en época actual, con los equivalentes adultos de los personajes introducidos en la primera entrega; el filme de Muschietti recurre reiteradas veces a flashbacks estelarizados por el elenco juvenil, para proporcionar —o recordarle— al espectador cierta información que se vuelve relevante si no es que vital para el desarrollo de las acciones. Así —y a diferencia del primer capítulo—, el director decide emular cinematográficamente la estructura narrativa de la novela en que la cinta está basada.

Otra decisión del realizador (y de su guionista, Gary Dauberman) es la de crear subtramas individuales, donde cada uno de los protagonistas explora su historia personal con Pennywise, enfrentando sus temores individualmente y buscando alguna clave que le permita descubrir cómo derrotarlo.

Tales decisiones sobre el argumento no necesariamente son las más acertadas, ya que estos saltos hacia adelante y atrás en el tiempo, aunado a las subtramas paralelas e individuales, interrumpen la fluidez y el ritmo del relato central, dando la sensación de cierto desparpajo, mermando su fuerza e impacto.

Dichos factores, sumados a un desigual desempeño actoral del elenco principal; la pobre explotación de puntos que en la novela resultaban piezas clave del relato —y que aquí quedan reducidas a meras anécdotas—; escenas de horror de naturaleza heterogénea —donde unas resultan eficaces y otras no tanto— y un desenlace extrañamente anticlimático, hacen que el segundo capítulo de It no funcione como filme de terror, y resulte más bien un drama con tintes sobrenaturales (y pinceladas de comicidad, cortesía del actor Bill Hader) el cual resalta la importancia de enfrentar nuestros más profundos miedos para poder avanzar en nuestras vidas.

Sonora

Director: Alejandro Springall (México, 2018)

En medio de un contexto migratorio actual bastante doloroso, la nueva cinta de Springall (Santitos, 1999, y No eres tú, soy yo, 2010) encuentra una resonancia moralina en torno al tema de la aceptación del otro. En este filme coral retrata los sucesos posteriores a la expulsión de chinos de Sonora, en 1931, y la deportación de mexicanos en Estados Unidos y el cierre de su frontera. Doce personas desesperadas cruzan el desierto sonorense en un Chrysler 1929 con la esperanza de encontrar paz en Baja California. En la accidentada travesía, la benevolencia se enfrenta a la brutalidad: el racismo, la avaricia y la paranoia se vuelven más peligrosos que el inhóspito y despiadado paisaje. El guion encuentra buenas rutas de escape a través de los personajes para mostrar lo peor del ser humano en cuanto a racismo, codicia y paranoia se refiere. Ofrece un nivel de producción sorprendente, y aunque las actuaciones cumplen por la calidad de talentos como Dolores Heredia, Joaquín Cosío y Juan Manuel Bernal, por mencionar algunos, llegan a tener un desarrollo de personajes aceptable. En el filme queda un mensaje implícito de la necesidad de aprender del pasado, y nos vislumbra una apreciación muy actual sobre la que vemos a México, en el que si bien hay personas que alimentan la esperanza de algo positivo, también estamos condenados a las motivaciones delirantes de lo que nos conviene.

En Sonora se da una sensación de la percepción global, en la que el paisajismo nos muestra que es un país hermoso pero habitado por figuras despiadadas. El filme es un ejercicio en el que se muestran las dificultades de seres de diferentes culturas, clases sociales y creencias que demuestran la incapacidad de convivir, a pesar de que tienen la misma idea: buscar un mejor lugar para vivir. La mejor apuesta mexicana del fin de semana.