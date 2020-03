Italia suspende la actividad productiva mientras España pide un Plan Marshall

Los muertos por coronavirus en Italia suman este domingo cinco mil 476, según las últimas cifras publicadas horas después de que a el Gobierno italiano decidiera suspender hasta el 3 de abril, todas las actividades productivas, excepto las esenciales, a fin de contener la propagación de la epidemia.



CINCO MIL 476 MUERTOS Y 46 MIL 638 ENFERMOS



En las últimas 24 horas se han producido 651 fallecimientos, y los enfermos suman actualmente 46 mil 638, es decir, tres mil 957 más en un día, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus, tras superar el jueves pasado a China.



SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA NO ESENCIAL



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, compareció a última hora del sábado en una rueda de prensa, para anunciar la "decisión difícil" pero "necesaria" de suspender "en todo el territorio nacional todas las actividades productivas que no sean indispensables para mantener servicios esenciales”.



"Ralentizamos el motor de Italia, pero no lo detenemos", apuntó Conte, consciente de que las regiones más castigadas por el virus son Lombardía, Emilia Romaña y Véneto, que juntas representan el 40 por ciento del producto interior bruto (PIB).



AYUDA DE CUBA Y DE RUSIA



Italia ha pedido y recibido ayuda de China y ahora también de Cuba y Rusia, para combatir el virus.



Una brigada de 52 doctores y enfermeros cubanos viajó este sábado a Lombardía en respuesta a la petición de ayuda de esa región del norte de Italia, la más afectada por la pandemia. Los especialistas isleños, altamente cualificados y con experiencia en epidemias como el ébola, asistirán a sus colegas lombardos. Se unirán a una decena de médicos chinos que ya se encuentran en la zona.



Por su parte, Rusia va a enviar próximamente un equipo de médicos, virólogos y enfermeros; según los medios italianos, serán ocho brigadas móviles de médicos militares y virólogos y traerán también vehículos especiales para las labores de desinfección y otros equipos médicos.



ESPAÑA PIDE A LA UE UN "PLAN MARSHALL" PARA LA RECONSTRUCCIÓN



Por su parte, el Gobierno español ha decidido hoy prorrogar hasta el 15 de abril el estado de alarma que supone el confinamiento de la población y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea "la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia".



Sánchez ha destacado que se trata de una "crisis simétrica que ha caído como un ladrillo sobre el conjunto de la UE". Se necesita por ello una respuesta europea, no sólo nacional, un "plan Marshall" de inversiones públicas para el proceso de reconstrucción posterior.



Hasta este domingo el coronavirus ha causado en España 29 mil 000 contagiados y más de mil 700 fallecidos.



CHINA TOMA MEDIDAS CONTRA LA REIMPORTACIÓN DEL VIRUS



En China, donde el contagio entre locales se ha detenido, se están tomando medidas para evitar una reimportación de la epidemiade ante el aumento de casos positivos detectados entre personas que han llegado a China en los últimos días.



Por ello, las autoridades chinas han tomado la decisión de desviar los vuelos procedentes del extranjero y con destino a Pekín hacia otras 12 ciudades del país, donde los pasajeros serán sometidos a controles sanitarios antes de poder continuar su viaje a la capital.



Hoy se alcanzó, con 45 contagiados, un nuevo récord de casos procedentes del exterior, que llevan días subiendo coincidiendo con el regreso de miles de chinos y extranjeros que se marcharon o estaban lejos del país cuando comenzó la pandemia.



Aunque el número todavía es pequeño, las autoridades chinas temen que esos infectados que vuelven al país desencadenen un repunte de la epidemia.



MERKEL EN CUARENTENA



La canciller alemana, Angela Merkel, ha entrado en cuarentena domiciliaria, informó hoy el Gobierno, inmediatamente después de una comparecencia de la líder ante los medios para explicar las últimas medidas adoptadas contra el coronavirus.



El comunicado no da más detalles sobre su situación, pero según la televisión pública ZDF, que cita fuentes gubernamentales, un médico que le inyectó una vacuna contra la gripe común habría dado positivo.



La canciller seguirá con su trabajo desde su casa y se someterá a un test para establecer si se ha contagiado con el COVID-19, prosigue esa fuente.



Merkel compareció este domingo ante los medios para informar del acuerdo alcanzado con los líderes de los poderes locales para reducir al máximo los contactos. Entre otras medidas, se prohíben en todo el país las reuniones de más de dos personas.



Alemania está entre los países con más alto número de contagios: 18 mil 616, con 55 víctimas mortales, según las cifras difundidas este domingo por el Robert Koch Institut (RKI), competente en la materia en Alemania.



En Francia han llegado a los 674 muertos,16 mil 018 casos confirmados, y siete mil 240 hospitalizados



CADA VEZ MÁS PAÍSES Y CIUDADES IMPONEN EL TOQUE DE QUEDA



Para frenar la expansión del virus y, en muchos casos, poner coto a la indisciplina ciudadana, cada vez son más los países y ciudades que imponen el toque de queda.



En las últimas 24 horas, han optado por esta medida Chile, Macedonia, Mónaco, la ciudad de Nueva Dehli y Turquía, en este último caso para los mayores de 65 años.



MOTINES EN CÁRCELES COLOMBIANAS POR LA FALTA DE MEDIOS CONTRA EN VIRUS



El temor al virus y a la falta de medios para combatirlo provocaron la pasada noche motines en las cárceles colombianas que se han saldado con 23 presos muertos y 83 heridos, todos ellos en la cárcel Modelo de Bogotá.



El motín de la Modelo fue el más grave aunque también hubo situaciones similares en La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en la de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá; en la de Picaleña, en Ibagué, capital del Tolima; en la de Jamundí (Valle del Cauca), y en las de Pedregal y Bellavista, en Antioquia, entre otras.

