Iván Arana personificará a Pedro Infante en La Bandida

El actor Iván Arana enfrenta el reto más importante de su carrera, así lo declaro en entrevista con Crónica, referente a su participación en la nueva teleserie La Bandida, en el que interpreta al icónico cantante mexicano Pedro Infante.

Arana, en su papel de Pedro (a secas para fines de la producción) mencionó que, “es siempre un riesgo interpretar un personaje como Pedro Infante, el entrar en la psicología de esta persona, es el ser un ejemplo para muchos, esa bondad que tenia, la transparencia y algunos aspectos que también no han gustado mucho, pero es un personaje popular y que la gente sigue queriendo con el paso del tiempo. Propiamente no es una serie de Infante, pero se menciona justo por el poder que tuvo una mujer en aquella época”, expresó.

Telemundo Internacional trae a la pantalla esta teleserie basada en la historia de la famosa Graciela Olmos, mujer con un poder particular entre revolucionarios, políticos e intelectuales del México bronco y urbano postrevolucionario, misma que darán inicio el 13 de enero a las 20:00 horas.

No había personaje de la vida política nacional o del mundo del espectáculo, periodistas, toreros, y gente de la alta sociedad capitalina que a mediados del siglo XX no conociera a Graciela Olmos, la famosa Bandida, y mucho menos que no hubiera asistido a su burdel de la calle de Durango, en la colonia Condesa, uno de los más concurridos del México postrevolucionario, lugar propicio para la bohemia y el sexo.

“Es un momento muy importante para el mundo (el que ella vive), es un personaje que la gente ha borrado de nuestra historia, muy pocos conocen a esta mujer revolucionaria. Y pocas personas conocen que fue la mujer que estuvo detrás de la carrera del cantante”, dijo Arana.

El actor señaló que Graciela Olmos se mantuvo con un perfil oculto ante las personas, y apoyó la carrera de Pedro cuando nadie lo conocía, “cuando no era famoso, fue una persona que lo motivó y lo impulsó a ser la persona que llegó a ser. Es un viaje al pasado y acercar a la gente a esos mundos, revivir lo que pasó y lo que se ha mantenido oculto ante el ojo del público, es un México que no conocemos”, dijo.

Un proyecto que además lo enfrentó al canto, ya que tiene algunas escenas en las que tuvo que cantar temas mexicanos junto a Sandra Echeverría, “es una historia que permite hacer un recorrido por la música mexicana a través de la Revolución, de la Época de Oro y sobre todo, seguir manteniendo viva la imagen de un ídolo de México”, concluyó.