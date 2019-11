J Balvin y Ozuna causan euforia en el Flow Fest

A diferencia de las ocasiones anteriores, esta edición del Flow Fest se celebró en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con un line Up con más de 10 horas de música. Sin importar el fuerte sol que hacia al inicio del festival, los jóvenes entraron al recinto para escuchar a sus reggaetoneros favoritos.

Una de las sorpresas en las horas iniciales del Flow Fest fue Mariah que logró juntar muchísimas almas en el escenario Coca Cola.

La fiesta se llevó con normalidad y los horarios se cumplían muy bien, hasta la llegada de Anuel AA, quien para salir al escenario se retrasó más de 30 minutos del horario marcado; sin embargo, una vez que salió al escenario logró echarse a la bolsa a los más de 20 mil almas que se reunieron en el escenario principal para escucharlo, pero no fue hasta J Balviin que la fiesta se descontrolo.

En punto de las 11 de la noche, el cantante colombiano subió al escenario del Flow Fest para interpretar sus éxitos por más de una hora, el público se le entrego, tanto que se juntó aproximadamente más de 30 mil personas en el escenario Coca Cola, que vitorearon su nombre y consiguieron que J Balvin rompiera en llanto, al no creer la cantidad de personas que tenía en frente.

Días antes al festival, J Balvin había anunciado que sufría de ansiedad y depresión, y durante su participación, no dejo pasar la oportunidad de tomar el tema y con un discurso de más de 5 minutos, el cantante colombiano dijo a los asistentes “sean felices, no se dejen llevar por la fama y el dinero y enseñen a sus hijos antes de ganar dinero a ser felices, valoren el amor y lo que tienen a un lado, pues mañana no sabemos si estaremos”.

También se refirió a sus compatriotas colombianos que actualmente están sufriendo una crisis político social, a los que les dijo “mis hermanos colombianos estoy con ustedes y con mi música también estoy haciendo patria”. J Balvin interpreto sus canciones más famosas como “Ay vamos”, “Si tu novio te deja sola”, “Reggaetón”, “Blanco”, entre muchas otras más.

Al mismo tiempo en el que J Balvin tocaba en el escenario Coca Cola, Ozuna hacia lo suyo en el Sprite, que poco a poco se fue llenando.

Al filo de la 1 de la mañana, otro de los esperados llego para clausurar el escenario principal, Ivy Queen llegó para poner a bailar a las personas que aguantaron las más de 10 horas de música urbana y los hizo bailar poco más de 45 minutos con éxitos como “Yo quiero bailar”, “Que lloren”, “Papi te quiero” y “Te he querido, te he llorado”.

Sin duda alguna el Coca Cola Flow Fest demostró que es un evento fuerte en la familia de festivales de Ocesa y que apostarle por el Reguetón ha sido una idea magnifica y el género urbano seguirá siendo presente en la industria musical.

ijsm