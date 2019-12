Jacobs noquea a Chávez Jr. en polémico final

En el sexto asaltó el mexicano decidió no pelear más

El mexicano Julio César Chávez Jr. perdió por nocaut en el sexto round ante Daniel Jacobs en combate pactado en 173 libras, en una polémica pelea en el Talking Stick Arena de Phoenix. El regreso del Jr. al ring después de dos años y medio resultó un fiasco.

Después del sexto round, Chávez Jr. empezó a sangrar de la nariz, su esquina decidió que no siguiera en el combate. Eso causó molestia, los fans lanzaron objetos hacia el ring y abandonaron de inmediato el inmueble. El hijo de la leyenda abandonó el ring escoltado por policías en medio de abucheos.

Chávez, sin potencia, no logró encontrar a su rival a Jacobs quien esperó en las cuerdas y contragolpeó. El Jr. buscó acabar la pelea con un solo golpe, algo que no logró. Este resultado anticipa su adiós del cuadrilátero.

MARTÍNEZ, NUEVO CAMPEÓN MOSCA. El mexicano Julio César Martínez derrotó por nocaut técnico en el noveno al nicaragüense Cristofer Rosales y se llevó el título vacante mosca del CMB.

Martínez dominó de principio a fin al excampeón mundial, quien fue dominado por un combate frontal y de combinaciones largas del boxeador azteca.