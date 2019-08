Jair Bolsonaro

El presidente brasileño cree que los resultados de los estudios científicos, como el realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de su país y en el cual denuncia que la deforestación de la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo, aumentó 88 por ciento en junio pasado, “son de mala fe” y tienen como objetivo “perjudicar la imagen tanto de Brasil como su Gobierno”. Bolsonaro no vislumbra que esto no es de imagen política, sino de voluntad política para frenar el ecocidio que se registra, porque de no hacerlo, sería catastrófico para el mundo.