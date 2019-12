Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil no sabe ya qué hacer para complacer a su patrón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como el mandatario republicano boicoteó la presencia de su gobierno en la cumbre del clima de Madrid, el enviado del mandatario ultraderechista sudamericano fungió como digno representante de los dos mayores negacionistas del cambio climático del continente e hizo todo lo que pudo para que la cumbre acabara en fracaso, como finalmente ocurrió. Mientras Bolsonaro festeja la nueva derrota de los activistas medioambientales en todo el mundo, el humo de los incendios en la selva amazónica no le dejan ver lo que no quiere ver: la catástrofe ecológica que se cierne sobre el planeta a manos de los depredadores de la masa forestal y aliados del nuevo mandatario brasileño.