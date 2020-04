Jalisco apoya pequeños negocios, ¿dónde está la Federación?, preguntan

La bolsa que el gobierno estatal destinó allí, pero se requiere del apoyo federal para que los recursos de Nacional Financiera y Bacomext se inyecten como créditos a las micro y pequeñas empresas en las mismas condiciones preferenciales que dio Jalisco, señala Alejandro Guzmán Larralde, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de la entidad.

El coordinador se refiere a una tasa 0 y seis meses para pagar que el estado está dando desde una bolsa de mil millones de pesos para que las pequeñas empresas, en realidad muchas de ellas pequeños negocios familiares de menos de 5 empleados, conserven a sus trabajadores y paguen compromisos con los proveedores.

La intención de estas acciones en las que Jalisco espera el apoyo Federal, es que no tome impulso la bola de nieve que se origina en el confinamiento de las personas en su casa por la crisis del COVID-19, la disminución en las compras, la inexistencia de ingresos en los negocios, la incapacidad de pagar sueldos y proveedores y finalmente el cierre de empresas y desaparición de empleos.

Guzmán Larralde señala que la bolsa de mil millones de pesos es insuficiente para el tamaño de la entidad, pero es el primer impulso para tres fondos específicos, el primero destinado a pequeñas empresas de entre 1 y 15 empleados,

Un segundo programa está destinado a autoempleo, que incluye a las personas en la informalidad y que hoy también se les incluye en los planes para impedir que la economía se detenga por completo. “Es prácticamente un programa de servicio (empleo) temporal y estoy hablando de muchos que pierden un empleo indirecto al cerrarse un negocio: cuando cierra un restaurante o un hotel, sufren también los del estacionamiento, los cargadores, los que venden flores, todas las personas de autoempleo que están alrededor. A ellos está orientado este programa de autoempleo”.

Un caso particular en Jalisco, donde la agricultura tiene un peso importante, es la cobertura al maíz, el que se está sembrando en este momento, “estamos próximos a la ventana de cobertura, lo que protegemos hoy, beneficia a quienes cosechan en diciembre”, señala el funcionario estatal.

Si bien el límite de empleados es de 15 empleados para pequeñas empresas, en realidad la mayor parte de quienes se han inscrito han declarado contar con 5 empleados o menos, “calculamos que podamos dispersar de 10 a 12 mil créditos con tasa 0 y seis meses gracias y 18 meses para amortizar el préstamo”, comenta Guzmán.

La bolsa para autoempleo habrá 80 mil apoyos de 5 mil pesos, pero con la condición de que el beneficiario no esté inscrito en otro programa de apoyo y que brinden un servicio, “retribución social”, de 4 horas diarias durante un mes.

“Va caminando bien”, es el primer balance de Guzmán.

En cuanto a la necesidad de lanzar estos créditos blandísimos desde el gobierno estatal, Guzmán Larralde señala sin dudar que se trata de una tarea que se hizo necesaria e indispensable en las entidades federativas.

“Las personas, al aislarse y no salir a la calles (al atender la contingencia sanitaria del COVID-19), consumen menos de todo, consumen menos transporte, menos gasolina, menos entretenimiento, menos restaurantes, etcétera y las ventas de las empresas se van reduciendo”, explica y pone un ejemplo esclarecedor: “en el renglón turístico, nuestra ocupación hotelera anda por el 5 por ciento, es una catástrofe para un sector, y esto está provocando que muchas empresas dejen de percibir ingresos y se ven imposibilitadas para afrontar sus compromisos con sus trabajadores y después con sus proveedores, arrendadores y diferentes agentes de su cadena productiva. Hay una reacción en cadena, repercute en más y más y más empresas”.

El efecto en los empleos es obvio: “los dueños se ven imposibilitados de pagar a sus empleados, por eso estos programas no son un tema de bondad, es un tema de que si no hay ingresos, todo lo demás se pierde”, señala, “al dar liquidez a las empresas del estado, a las más vulnerables, se les permite afrontar sus obligaciones con sus trabajadores y después con el resto de los agentes en su cadena productivas”.

Este jueves se prevé un primer corte de caja del avance de estas acciones decididas desde el orden estatal, en tanto, siguen las pláticas y negociaciones con una Federación que de momento parece reacia a sumarse con más recursos de los planteados por AMLO el domingo pasado.